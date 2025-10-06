El a subliniat că, în opinia sa, nu contează cine a lansat dronele, ci efectul asupra oamenilor. „Principalul lucru este că europenii îngusti la minte simt pe propria piele care este pericolul războiului. Să se teamă și să tremure, ca animalele stupide dintr-o turmă care sunt conduse la abator. Pentru ca ei să se teamă, anticipând sfârșitul lor iminent și dureros” a transmis Medvedev pe Telegram.

Incidentul de la Oslo și alte ținte europene

Autoritățile din mai multe state europene au raportat în ultimele săptămâni incursiuni cu drone. În noaptea de 6 octombrie, aeroportul din Oslo a fost blocat din cauza unor drone neidentificate, după ce situația se repetase pe 23 septembrie. Drone similare au fost semnalate deasupra unor baze militare din Belgia și deasupra aeroporturilor din Danemarca, Germania, Lituania, impunând restricții temporare de zbor. În România, autoritățile au înregistrat, de asemenea, prezența acestor aparate neidentificate.

Suspecți și declarații oficiale

Pe 5 octombrie, cancelarul german Friedrich Merz a declarat pentru ARD că Rusia ar putea fi implicată în majoritatea acestor lansări de drone deasupra orașelor din Germania și Danemarca. „Pot liniști populația: până acum nu am avut niciun incident cu utilizarea dronelor înarmate. Au existat doar încercări de spionaj. Și, de asemenea, încearcă să provoace alarmă în rândul populației”, a explicat Merz, subliniind că scopul principal este de a crea panică și de a obține informații.

Un stat NATO, în alertă, din cauza atacurilor Rusiei. Avioane de război, ridicate în aer

Măsuri de protecție în Europa

Poliția din München a decis să instaleze sisteme cu laser pentru doborârea dronelor necunoscute, iar lângă una dintre pistele aeroportului local a fost amplasat un astfel de echipament. De asemenea, în terminale s-au pregătit paturi pliabile și saltele pneumatice pentru situațiile în care zborurile ar putea fi amânate sau anulate din cauza restricțiilor impuse de prezența dronelor.

Reacții din partea liderilor internaționali

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut că Rusia folosește petroliere ale „flotei din umbră” pentru lansarea dronelor peste țările europene și a cerut restricționarea traficului în Marea Baltică pentru aceste nave. În august, autoritățile germane și olandeze au inspectat nava HAV Dolphin, sub pavilion Antigua și Barbuda, suspectând-o de implicare în aceste acțiuni, însă nu au găsit drone la bord.

Pe 2 octombrie, președintele rus Vladimir Putin a comentat ironic la întâlnirea Clubului Valdai că nu va mai trimite drone „nici în Franța, nici în Danemarca, nici în Copenhaga”, susținând că Rusia nu are ținte în orașele europene. El a caracterizat acuzațiile împotriva Rusiei drept o modalitate de a escalada tensiunile și de a crește cheltuielile europene pentru apărare.

