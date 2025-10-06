„Una sau mai multe aeronave au aşteptat în aer până la clarificarea situaţiei. Nicio aeronavă nu a plecat către aeroporturi alternative”, a declarat un purtător de cuvânt al Avinor.

Agenţia de ştiri norvegiană NTB citează poliţia, care a declarat că a primit un raport, în jurul miezului nopţii, conform căruia un pilot al Norwegian Air a crezut că a văzut trei până la cinci drone în timpul apropierii de aeroport.

Potrivit NTB, observaţia a rămas neconfirmată. Avinor a declarat, la rândul său, că nu au mai existat alte perturbări ale traficului aerian.

Aviaţia europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza observării de drone şi a incursiunilor aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, Oslo şi München.

Totodată, 15 drone neidentificate au fost observate la finalul săptămânii trecute deasupra bazei militare belgiene Elsenborn, la sud-est de Liège, foarte aproape de graniţa cu Germania.