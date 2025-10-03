Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri.

Aeroportul din Munchen a anunţat că a redirecţionat alte 15 zboruri în oraşe aflate în apropiere.

Nu s-a confirmat deocamdată de unde au venit dronele. În ultimele săptămâni, mai multe aeroporturi din Europa s-au închis din cauza unor drone neidentificate.

Aeroportul din Munchen a alertat autorităţile după ce au fost detectate dronele.

Zborurile care urmau să decoleze de la Munchen au fost ”suspendate”, a transmis aeroportul.

Controlorii de trafic aerian au redirecţionat zborurile care urmau să aterizeze la Munchen către Stuttgart, Nurnberg, Viena şi Frankfurt.

Întrucât era întuneric, nu a fost confirmtă vreo informaţie privind tipul, dimensiunea sau originile dronelor, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Federale Stefan Bayer pentru ziarul Bild. Dronele au fost observate pentru prima dată la ora locală 21.30 (19:30 GMT) şi apoi din nou, o oră mai târziu, a afirmat Poliţia.

