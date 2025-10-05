Polonia a ridicat avioane de apărare antiaeriană ca urmare a unor noi atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei. Autoritățile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporojie.

Apărarea aeriană poloneză și aliată a fost desfășurată pentru a securiza spațiul aerian al țării, a declarat armata sa. Cea mai recentă desfășurare de duminică are loc în contextul în care blocul de securitate transatlantic NATO își intensifică patrulele aeriene în regiune, ca răspuns la presupusele incursiuni rusești în spațiul aerian și la observarea dronelor în mai multe state membre.

„Avioanele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare aeriană terestră și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X duminică dimineață.

„Aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea cetățenilor, în special în zonele adiacente regiunii amenințate”, se adaugă în comunicat.

Armata poloneză a declarat că monitorizează situația actuală, afirmând că forțele sale aflate sub comanda sa „rămân pe deplin pregătite pentru un răspuns imediat”.

Polonia împarte aproximativ 530 km (329 mile) cu Ucraina.

La ora 02:10 GMT, întreaga Ucraina era sub alertă de raid aerian în urma avertismentelor Forțelor Aeriene Ucrainene privind atacurile cu rachete și drone rusești.

Un mort și nouă răniți la Zaporojie

Potrivit guvernatorului regiunii Zaporojie (sud-est), Ivan Fedorov, acest „atac combinat” rus a ucis o femeie și a rănit nouă persoane.

Pe Telegram, el a publicat fotografii care par să arate locul afectat, cu o clădire cu mai multe etaje parțial distrusă. La ora locală 04:09 (01:09 GMT) era în vigoare o alertă aeriană în toată Ucraina.

Rusia intensifică atacurile pe măsură ce temperaturile scad, vizând în special instalațiile energetice ucrainene. Armata sa a lansat săptămâna aceasta cea mai amplă ofensivă împotriva infrastructurilor gaziere din Ucraina, iar sâmbătă, atacurile au întrerupt alimentarea cu energie electrică a aproximativ 50.000 de locuințe din regiunea Cernihiv (nord).