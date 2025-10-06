Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că revenirea Germaniei la o formă de serviciu militar obligatoriu este inevitabilă, în condițiile unei Europe marcate de tensiuni geopolitice crescânde.

Liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU) și al blocului conservator din guvernul federal a vorbit duminică, într-un interviu acordat postului public ARD, despre necesitatea relansării serviciului militar. Merz a explicat că Germania ar trebui să înceapă printr-un sistem bazat pe voluntariat, însă, în opinia sa, această soluție nu va fi suficientă pe termen lung.

„Susţin ceea ce am convenit în acordul de coaliţie, şi anume să începem cu serviciul voluntar, deocamdată. Dar bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar”, a declarat Merz, subliniind că armata germană are nevoie urgentă de consolidare pentru a răspunde realităților militare actuale.

Bundeswehr-ul, sub presiune: capacitate redusă și nevoi tot mai mari

Afirmațiile cancelarului vin într-un moment în care Germania traversează o amplă discuție despre capacitatea Bundeswehr-ului de a face față unui posibil conflict armat de amploare. În contextul tensiunilor tot mai accentuate dintre NATO și Rusia, Merz a subliniat că țara trebuie să se adapteze rapid noilor provocări. Potrivit estimărilor oficiale, Germania are în prezent aproximativ 350.000 de tineri bărbați eligibili pentru serviciul militar, la care se adaugă un număr similar de femei. Totuși, nu toți acești tineri vor fi recrutați sau supuși examinărilor medicale de selecție. Merz a reamintit că, din cauza limitărilor constituționale, femeile nu pot fi obligate să servească în armată, dar pot alege să se înroleze voluntar.

Pregătirea populației pentru război, aprobată de Bolojan. Moșteanu: Stagiul militar va fi remunerat cu 3 salarii medii

NATO cere extinderea forței militare germane

Alianța Nord-Atlantică consideră că Germania trebuie să dispună de o armată activă de cel puțin 260.000 de militari pentru a putea răspunde corespunzător unei amenințări externe. În prezent, efectivele Bundeswehr-ului sunt considerabil sub acest nivel, iar estimările arată că armata germană are nevoie de încă aproximativ 80.000 de soldați activi pentru a îndeplini standardele impuse de NATO.

Această situație a determinat Ministerul Apărării, condus de social-democratul Boris Pistorius, să propună un nou model de recrutare bazat pe voluntariat. Proiectul urmărește atragerea tinerilor prin salarii mai mari, condiții de cazare mai bune, instruire modernă și beneficii pe termen lung, precum sprijin pentru studii și angajare.

Conservatorii critică lipsa unei decizii clare

Planurile lui Boris Pistorius au stârnit reacții dure în rândul politicienilor conservatori, care susțin că Germania nu mai poate adopta o abordare prudentă într-un climat geopolitic instabil. Printre cei mai critici s-a numărat premierul bavarez Markus Söder, lider al Uniunii Creștin-Sociale (CSU).

Acesta a declarat pentru publicația Bild că indecizia privind trecerea la un sistem obligatoriu de recrutare reprezintă o eroare de strategie. „Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie. Jumătăţile de măsură nu mai sunt suficiente. O politică de recrutare incertă nu ajută pe nimeni”, a afirmat Söder, pledând pentru o strategie de apărare clară și coerentă, care să asigure stabilitatea militară a țării.

Dezbaterile din Bundestag, amânate pentru două săptămâni

Noua lege privind serviciul militar urma să fie discutată în primă lectură în Bundestag, joi, în această săptămână. Totuși, purtătorii de cuvânt ai coaliției de guvernare au anunțat că dezbaterile vor fi amânate cu două săptămâni pentru clarificarea unor aspecte tehnice și juridice. Amânarea a fost interpretată de analiști ca un semn al divergențelor interne din guvern, între social-democrații prudenți și conservatorii care cer acțiuni rapide.

Un stat NATO, în alertă, din cauza atacurilor Rusiei. Avioane de război, ridicate în aer

Incidentul dronelor, un semnal de alertă pentru Berlin

În același interviu acordat ARD, Friedrich Merz a comentat recentele incidente din spațiul aerian german, unde au fost observate drone suspecte. El a sugerat că aceste acțiuni ar putea proveni din Rusia și ar reprezenta tentative de testare a reacției autorităților. „Este o ameninţare serioasă la adresa securităţii noastre”, a avertizat Merz, adăugând că „până acum, nu am avut niciun incident care să implice o dronă înarmată. Sunt încercări de recunoaştere şi încercări de a tulbura populaţia.” Cancelarul a anunțat că guvernul va adopta măsuri ferme pentru întărirea apărării aeriene, prin investiții în tehnologii de detectare și neutralizare a dronelor.

Germania, la un pas de revenirea la recrutarea obligatorie

Discuțiile despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu reaprind o temă sensibilă în societatea germană. Recrutarea a fost suspendată în 2011, iar de atunci Bundeswehr-ul a funcționat ca o armată profesionistă, confruntându-se însă cu dificultăți majore în recrutarea și păstrarea personalului. Pe fondul războiului din Ucraina și al intensificării amenințărilor hibride, presiunea asupra autorităților de la Berlin crește constant. Mulți observatori consideră că Germania se află în fața unei decizii istorice, care ar putea redefini politica sa de apărare pentru următoarele decenii.

Rezistul de la Apărare dă sfaturi de antrenor soldaților. Moșteanu: ”I-aș ruga pe colegii mei să facă mai mult sport”