”E nevoie să întinermim această rezervă a Armatei Române... Vor face un stagiu militar voluntar, repet acest lucru, și se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române, vor râmăne în rezerva operațională a armatei pentru perioada care va urma. Apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și diverse verificări, diverse refamiliarizări. De exemplu, cu armametul nou.

Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remunerați după aceste patru luni de zile cu trei salarii medii de la acel moment.

Nu am o informație exactă despre numărul de operatori de drone. La fel, nu avem o unitate de operatori de drone.

Urmează să semnăm o scrisoare de intenție și apoi niște pași ulteriori până vom ajunge să facem un join venture între una dintre companiile românești și una din companiile ucrainene.

Toate echipamentele militare au costuri de mentenanță ridicate...Noi, de exemplu, ca armată și ca țară am stabilit în 2022, prin aprobarea Parlamentului, că achiziționăm un batalion de tancuri. 54 de tancuri Abrams erau, printr-un acord la Guvern. S-a făcut acel acord și tancurile urmează să vină în 2027- 2028.

Etapa a doua de înzestrare este cu 216 tancuri. Am trimis către Parlament aprobarea pentru 216 tancuri și o sumă evaluată la aproximativ 6,5 miliarde de euro.

Este esențial să avem baza industrială, aici, în România, o dată pentru producție și apoi pentru partea de mentenanță și înlocuirea unor piese care trebuie înlocuite din când în când, și pentru reziliență în caz de Doamne ferește”, a declarat Ionuț Moșteanu.