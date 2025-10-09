„În timpul ultimei nostre întâlniri, nu am auzit un „nu”. Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic şi că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski, potrivit Politico. Această afirmație se referă la discuțiile purtate cu Trump la Adunarea Generală a ONU de la New York, la sfârșitul lunii septembrie.

Planul de pace și nominalizarea la Nobel

„Planul de încheiere a războiului nu va fi uşor, dar este cu siguranţă calea de urmat. Şi dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – şansa unui astfel de armistiţiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”, a subliniat Zelenski.

Această declarație indică faptul că Kievul vede în sprijinul militar și diplomatic american un element esențial pentru deschiderea unui proces de pace real, iar nominalizarea la Nobel reprezintă o motivație simbolică pentru a recompensa implicarea în negocieri.

Trump analizează opțiunea livrării de rachete

Donald Trump a declarat recent că a luat „oarecum” o decizie privind trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina, dar a precizat că vrea să înțeleagă exact modul în care acestea ar fi folosite.

„Cred că vreau să aflu ce vor face cu ele, unde le vor trimite, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a spus liderul american, adăugând că nu dorește o escaladare a conflictului.

Capacitățile rachetelor Tomahawk și impactul lor strategic

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de până la 1.500 de kilometri, ceea ce ar permite Ucrainei să atingă ținte adânc pe teritoriul rus. Zelenski consideră că acest tip de sprijin militar ar „trezi puțin Rusia și ar aduce-o la masa negocierilor”.

Potrivit lui Zelenski, prezența unor astfel de mijloace de atac ar putea fi un factor de presiune decisiv în obținerea unui armistițiu rapid și avantajos pentru Ucraina.

Noi culmi ale delirului la Kremlin. Medvedev: „Europenii să se teamă și să tremure, ca animalele stupide dintr-o turmă”

Reacția Moscovei la posibila livrare de arme

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a avertizat că o eventuală livrare de rachete Tomahawk către Kiev „ar duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene și ar provoca daune ireparabile relațiilor ruso-americane”.

Declarația oficialului rus evidențiază tensiunile deja existente între Washington și Moscova și riscul ca o astfel de decizie să amplifice conflictul într-un mod imprevizibil.

Viitorul negocierilor și rolul SUA

În acest context, decizia lui Trump privind livrarea rachetelor va fi urmărită îndeaproape atât de Kiev, cât și de Moscova. Sprijinul american poate schimba dinamica negocierilor și poate influența parcursul războiului, în timp ce nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace devine un element simbolic ce reflectă implicarea directă a SUA în procesul de pace.

Oficial UE: „Avem indicii clare că Moscova discută un atac asupra NATO””