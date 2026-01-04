Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 5 ianuarie, ora 6:00 - 6 ianuarie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Bega - bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (județele: Timiș și Arad), Timiș - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniș - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moravița (județele: Caraș-Severin și Timiș), Caraș, Nera (județul Caraș-Severin), Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Cerna (județele: Mehedinți și Caraș-Severin) și Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj).

Atenționarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională 'Apele Române', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A. și Administrațiile Bazinale de Apă Banat și Jiu.