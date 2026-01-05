”O femeie în vârstă de 86 de ani, din localitatea Viişoara, şi-a pierdut viaţa în urma unui incendiu izbucnit în anexa unde locuia. Evenimentul s-a produs în această seară. Alarma a fost dată de un vecin, care a observat degajări de fum şi a alertat autorităţile prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a transmis, duminică seară, ISU Botoşani.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coţuşca şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Viişoara, cu două autospeciale de stingere şi un echipaj SMURD.

”Primii ajunşi la intervenţie au fost pompierii voluntari, care au constatat că anexa era cuprinsă de flăcări în totalitate. La câteva minute de la sosirea acestora, o butelie aflată în interiorul clădirii a explodat. O a doua butelie a fost găsită şi evacuată din anexă, fiind astfel eliminat riscul producerii unei alte explozii”, au mai anunţat pompierii.

Pentru că vecinii au semnalat că proprietara gospodăriei s-ar putea afla în interior, pompierii au început imediat căutările, concomitent cu acţiunile de localizare şi lichidare a incendiului.

”Din nefericire, femeia a fost găsită decedată în interiorul anexei”, au precizat pompierii.

Cauza probabilă a incendiului a fost scurtcircuitul.