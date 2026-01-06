Specialiștii atrag atenția că efectele prognozate nu se limitează doar la râurile principale marcate pe hartă. Fenomenele hidrologice pot apărea și pe afluenți de rang inferior, precum și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele hidrografice incluse în atenționare. Aceste zone sunt de obicei mai sensibile la creșteri bruște ale debitelor, mai ales în perioade cu precipitații intense.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 6 ianaurie, ora 12:00 - 8 ianuarie, ora 12:00, se vor produce viituri rapide şi creşteri ale debitelor şi nivelurilor pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui - bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru - amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj), Teslui (judeţele: Dolj şi Olt).

România care funcționează: orașul unde toate străzile sunt asfaltate și tinerii primesc casă

Instituțiile informate despre evoluția situației

Atenționarea a fost transmisă către structurile responsabile de monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și către entitățile care administrează resursele de apă. Informațiile au ajuns și la mass‑media, pentru ca populația din zonele vizate să fie la curent cu evoluția fenomenelor.

Harta zonelor afectate

Regiunile incluse în avertizare sunt distribuite pe mai multe bazine hidrografice, unde nivelul apelor poate crește rapid în următoarele ore. Harta emisă de hidrologi indică sectoarele de râu unde există probabilitatea ca debitele să depășească pragurile de atenție, în funcție de evoluția precipitațiilor.

Furtuni extrem de puternice. Trei oameni morți în California