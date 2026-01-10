Peste alte 30 de localități din 15 județe au fost lovite de ninsori și viscol. Drumarii au lucrat la foc continuu în noaptea de joi spre vineri pentru a deszăpezi drumurile blocate de nămeți. Pompierii au intervenit de urgență pentru evacuarea apei acumulate în trei case, 21 de curți, 14 beciuri și subsoluri, precum și de pe mai multe străzi.

Furtunile au doborât zeci de copaci și doi stâlpi de electricitate, care au avariat mai multe mașini.

Meteorologii avertizează că vremea se va răci și mai tare, iar mai mult de jumătate din țară va intra sub cod galben. În această noapte sunt așteptate minime de -14 grade Celsius. Va ninge în continuare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15 centimetri în mai multe județe din sudul și estul țării.