Vreme de iarnă severă în România. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea și mai mult

Pod de gheață
Ninsorile abundente au făcut din nou prăpăd în mai multe județe din țară. Viscolul puternic a pus la pământ zeci de copaci, dar și stâlpi de electricitate. Mai multe drumuri au fost închise din cauza nămeților. Meteorologii avertizează că, din această seară, mai multe de jumătate din țară va fi sub cod galben de vreme rea,iar temperatura maximă nu va depăși -3 grade Celsius. 

Peste alte 30 de localități din 15 județe au fost lovite de ninsori și viscol. Drumarii au lucrat la foc continuu în noaptea de joi spre vineri pentru a deszăpezi drumurile blocate de nămeți. Pompierii au intervenit de urgență pentru evacuarea apei acumulate în trei case, 21 de curți, 14 beciuri și subsoluri, precum și de pe mai multe străzi.

Furtunile au doborât zeci de copaci și doi stâlpi de electricitate, care au avariat mai multe mașini.

Meteorologii avertizează că vremea se va răci și mai tare, iar mai mult de jumătate din țară va intra sub cod galben. În această noapte sunt așteptate minime de -14 grade Celsius. Va ninge în continuare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15 centimetri în mai multe județe din sudul și estul țării.