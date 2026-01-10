O cursă de linie venită dinspre Dubai s-a transformat într-o captură record pentru vameșii de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 16:00, două femei de cetățenie română, în vârstă de 20 și 49 de ani, au încercat să intre în țară cu un veritabil tezaur nedeclarat, ascuns printre obiectele personale.

După efectuarea formalităților de frontieră, cele două pasagere s-au îndreptat spre ieșirea din aeroport fără a raporta autorităților bunurile sau sumele uriașe de bani pe care le aveau asupra lor. Totuși, acționând în baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali le-au interceptat și au procedat la un control amănunțit al bagajelor.

Rezultatul percheziției a fost unul spectaculos: autoritățile au extras din valize 75 de piese de bijuterie din metal galben (19 coliere, 34 de brățări, 5 inele și 17 perechi de cercei), despre care există suspiciunea că sunt din aur masiv, precum și 5 ceasuri de lux aparținând unor mărci de renume. Dincolo de bijuterii, bagajele erau ticsite cu numerar: 2.718.500 de dirhami (AED) și 73.400 de euro.

Conform estimărilor oficiale, valoarea totală a bunurilor și a sumelor cash se ridică la aproximativ 3.000.000 de euro. Întreaga captură a fost ridicată de autoritățile vamale și urmează să fie trimisă pentru expertiză tehnică. În paralel, polițiștii de frontieră au demarat deja cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la contrabandă, cele două femei urmând să dea explicații în fața legii pentru averea nedeclarată.