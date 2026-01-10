Tezaur ascuns în bagajele de cală. Două românce sosite din Dubai, prinse pe Otopeni cu de 3 milioane de euro, în bani și aur

. Trei milioane de euro, în aur și bani, găsite în valizele a două femei venite din Dubai
. Trei milioane de euro, în aur și bani, găsite în valizele a două femei venite din Dubai

O cursă Dubai-București s-a încheiat la audieri pentru două femei, după ce controlul de frontieră a scos la iveală o avere nedeclarată. Autoritățile de pe Otopeni au descoperit în bagajele acestora un inventar impresionant de bijuterii (coliere, brățări, inele și cercei), ceasuri de lux și numerar în valoare totală estimată la aproximativ 3 milioane de euro. Întreaga captură a fost ridicată în vederea confiscării, fiind deschis un dosar penal pentru tentativă la contrabandă.

O cursă de linie venită dinspre Dubai s-a transformat într-o captură record pentru vameșii de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 16:00, două femei de cetățenie română, în vârstă de 20 și 49 de ani, au încercat să intre în țară cu un veritabil tezaur nedeclarat, ascuns printre obiectele personale.

După efectuarea formalităților de frontieră, cele două pasagere s-au îndreptat spre ieșirea din aeroport fără a raporta autorităților bunurile sau sumele uriașe de bani pe care le aveau asupra lor. Totuși, acționând în baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali le-au interceptat și au procedat la un control amănunțit al bagajelor.

Rezultatul percheziției a fost unul spectaculos: autoritățile au extras din valize 75 de piese de bijuterie din metal galben (19 coliere, 34 de brățări, 5 inele și 17 perechi de cercei), despre care există suspiciunea că sunt din aur masiv, precum și 5 ceasuri de lux aparținând unor mărci de renume. Dincolo de bijuterii, bagajele erau ticsite cu numerar: 2.718.500 de dirhami (AED) și 73.400 de euro.

Conform estimărilor oficiale, valoarea totală a bunurilor și a sumelor cash se ridică la aproximativ 3.000.000 de euro. Întreaga captură a fost ridicată de autoritățile vamale și urmează să fie trimisă pentru expertiză tehnică. În paralel, polițiștii de frontieră au demarat deja cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la contrabandă, cele două femei urmând să dea explicații în fața legii pentru averea nedeclarată.