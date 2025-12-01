Fondatorul Tesla susține că viitoarea fabrică din Fremont ar urma să producă până la un milion de roboți Optimus pe an, fiecare cu un preț estimat la 20.000 de dolari. În timp ce Musk vorbește despre viitor, China trăiește deja acest moment: companiile chineze au lansat pe piață roboți umanoizi comerciali, accesibili consumatorilor.

Conform unei analize realizate de Los Angeles Times, competiția dintre China și Statele Unite pentru supremația în robotică se intensifică rapid. Dacă SUA se remarcă prin calitatea prototipurilor, China conduce autoritar la capitolul producție și disponibilitate comercială.

China, cu un pas înainte: umanoizi deja vânduți în magazine

Unitree Robotics, unul dintre cei mai importanți producători chinezi din domeniu, a lansat un robot capabil să meargă, să danseze și să îndeplinească sarcini de bază, la un preț de aproximativ 6.000 de dolari — de peste trei ori mai ieftin decât estimatul Optimus al Tesla. Deși mai puțin sofisticat, modelul Unitree este deja accesibil publicului larg, iar China dispune de infrastructura necesară pentru a produce humanoizi în masă, la costuri reduse.

„SUA sunt lideri în inovație, dar China excelează prin viteză și capacitate de producție”, explică analistul P.K. Tseng de la TrendForce. El subliniază că momentul decisiv va fi tranziția de la prototipuri la folosirea humanoizilor pe scară largă în industrie și servicii.

Datele Federației Internaționale de Robotică confirmă dominația Chinei în acest sector: peste 80 de companii chineze dezvoltă în prezent roboți umanoizi — de cinci ori mai multe decât în Statele Unite.

Performanțe spectaculoase și demonstrații virale în China

Unitree a impresionat în ianuarie cu un spectacol în care roboții săi au dansat sincron un dans tradițional chinezesc, imaginile devenind virale la nivel mondial. Modelul folosit, care costă circa 90.000 de dolari, a câștigat și cursa de deschidere a primelor Jocuri de Roboți Umanoizi de la Beijing, parcurgând un kilometru în doar șase minute și jumătate.

Compania se pregătește să fie listată la bursă, evaluarea estimată fiind de până la 7 miliarde de dolari — o confirmare a interesului masiv pentru această tehnologie.

Recent, un alt producător auto chinez, XPeng, a uimit publicul cu un robot cu mișcări atât de realiste încât reprezentanții au fost nevoiți să decupeze o parte din „pielea” artificială pentru a demonstra că nu este o persoană costumată.

Tesla mizează pe inovație, dar depinde de producția asiatică

În fața avansului chinez, Elon Musk susține că Tesla are un avantaj unic: combinația dintre hardware, software și o experiență solidă în producția de masă. Musk promite că următoarea generație Optimus va reproduce mișcările umane cu o naturalețe uluitoare.

„Va semăna cu o persoană într-un costum de robot”, a declarat el. „Va fi ceva cu adevărat special.”

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că firmele americane ar putea întâmpina dificultăți în creșterea producției din cauza dependenței de componente fabricate în China — de la motoare și baterii până la piese de bază.

O piață de trilioane de dolari, dominată de China în viitor

Morgan Stanley estimează că industria roboților humanoizi ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 5 trilioane de dolari până în 2050. Conform aceleiași analize, China va avea probabil de patru ori mai mulți roboți în uz decât Statele Unite.

„Nu sunt pionieri, dar produc repede și vând ieftin. Pe termen lung, aceasta s-ar putea dovedi strategia câștigătoare”, explică Erik Walenza-Slabe, partener la Asia Growth Partners.

Pe măsură ce competiția se intensifică, rămâne de văzut dacă avansul tehnologic al SUA va reuși să țină pasul cu ritmul rapid al industriei chineze.