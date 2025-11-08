În urmă cu patru ani, Musk locuia într-o casă din Texas evaluată la 50.000 de dolari. Fosta sa parteneră, Grimes, care are doi copii cu Musk, a declarat pentru Vanity Fair în 2022 că viața miliardarului nu este deloc luxoasă. „Bro nu trăiește ca un miliardar. Bro trăiește uneori sub pragul sărăciei”, a spus ea. Aceasta a relatat și că Musk a refuzat să cumpere o saltea nouă, în ciuda defectului vizibil pe cea existentă.

Mașini de colecție și achiziții spectaculoase

Deși locuința sa este modestă, Musk este pasionat de mașinile neobișnuite. Printre acestea se numără un vehicul care poate deveni submarin, precum și o colecție de avioane private de milioane de dolari. În 2022, a făcut o achiziție majoră, cumpărând Twitter pentru 44 de miliarde de dolari.

Vânzarea conacelor și renunțarea la lux

Musk a deținut odată un portofoliu imobiliar impresionant. The Wall Street Journal a raportat în 2019 că el a cheltuit 100 de milioane de dolari pe șapte case în Bel-Air, California, inclusiv o fermă care aparținuse actorului Gene Wilder. În 2020, pe Twitter, Musk a anunțat că va „vinde aproape toate bunurile materiale” și că nu va mai deține nicio casă. „Nu am nevoie de bani. Mă dedic planetelor Marte și Pământ. Bunurile materiale doar te împovărează”, a scris el. Singura excepție a fost casa lui Gene Wilder, despre care spunea că „nu poate fi demolată și nu își poate pierde sufletul”. Aceasta a fost vândută nepotului lui Wilder, Jordan Walker-Pearlman, după ce Musk i-a acordat un împrumut pentru achiziție, dar a fost recuperată în 2025 din cauza întârzierilor la rambursare.

Locuința principală: modestă și practică

În 2021, Musk a declarat că locuința sa principală este o casă prefabricată de 50.000 de dolari în sudul Texasului, în Starbase, orașul unde își desfășoară activitatea SpaceX. „E oarecum grozav”, comenta Musk despre casa sa. În 2022, el a explicat că nu deține nicio casă și că locuiește temporar la prieteni. „Când călătoresc în zona Bay Area, practic stau pe rând în camerele de oaspeți ale prietenilor mei”, a spus el. În 2015, Larry Page îl descria pe Musk ca „un fel de persoană fără adăpost”.

Colecția de mașini neobișnuite

Musk deține mai multe vehicule rare, printre care un Ford Model T, un Jaguar E-Type Roadster din 1967, un McLaren F1 din 1997, Tesla Roadster lansat în spațiu în 2018 și un Lotus Esprit din 1976, folosit în filmul James Bond „The Spy Who Loved Me”. Această mașină poate fi transformată în submarin, iar Musk a plătit aproape un milion de dolari pentru ea la o licitație în 2013.

Avioane private pentru productivitate

Musk a explicat că avioanele sunt utile pentru eficiența sa. „Dacă nu folosesc avionul, atunci am mai puține ore pentru a lucra”, a declarat el pentru TED. Colecția sa include mai multe modele Gulfstream, folosite pentru călătorii între sediile Tesla și SpaceX și pentru deplasări internaționale.

Filantropie și progres umanitar

Documentele oficiale indică faptul că Musk a donat miliarde de dolari în acțiuni către organizații caritabile și a promis milioane de dolari pentru diverse cauze. New York Times a catalogat însă filantropia sa drept „aleatorie și în mare parte egoistă”, subliniind că donațiile îi aduc reduceri fiscale și ajută afacerile. Fundația Musk se declară dedicată „promovării progresului umanității prin cercetări științifice revoluționare, inovații tehnologice și eforturi ambițioase care depășesc limitele posibilului”.

Publicația a raportat că fundația nu a atins sumele promise timp de trei ani consecutivi și că multe donații au mers către organizații cu legături directe cu Musk.

Când a vorbit despre filantropie, Musk a arătat scepticism față de donațiile tradiționale: „Cred că dacă îți pasă de realitatea binelui în loc de percepția acestuia, filantropia este extrem de dificilă”, a spus el în 2022. Musk consideră că afacerile sale sunt, în sine, acte filantropice. „Dacă spui că filantropia este iubirea pentru umanitate, atunci ele sunt filantropice”, a explicat. Tesla promovează energia durabilă, SpaceX încearcă să asigure supraviețuirea umanității pe termen lung, iar Neuralink contribuie la rezolvarea problemelor legate de leziunile cerebrale și riscurile existențiale prin inteligența artificială.

