Decizia, fără precedent în istoria corporatistă, a fost aprobată cu 75% din voturi și a fost întâmpinată cu aplauze la adunarea generală anuală a companiei, desfășurată joi, potrivit BBC. În prezent deja cel mai bogat om din lume, Musk are obligația de a crește spectaculos valoarea de piață a Tesla în următorul deceniu. Dacă își atinge toate obiectivele, va primi sute de milioane de acțiuni suplimentare. Consiliul de administrație a argumentat că fără acest pachet, compania risca să-l piardă pe fondatorul ei vizionar.

Un spectacol în stilul caracteristic lui Musk

Imediat după anunț, Musk a urcat pe scenă la Austin, Texas, dansând în fața mulțimii care îi scanda numele. „Ceea ce urmează să începem nu este doar un nou capitol al viitorului Tesla, ci o carte complet nouă”, a spus el, vizibil entuziasmat.

Obiectivele uriașe pe care trebuie să le atingă

Pentru a încasa integral bonusul, Musk trebuie să atingă o serie de ținte ambițioase: livrarea a 20 de milioane de vehicule Tesla și a unui milion de roboți, obținerea a 10 milioane de abonamente pentru funcția Full Self-Driving, lansarea comercială a unui milion de vehicule Robotaxi complet autonome, atingerea unui profit de bază de 400 de miliarde de dolari și creșterea valorii totale de piață a Tesla la 8,5 trilioane de dolari, de la 1,4 trilioane în prezent. În ciuda dimensiunii colosale a acordului, Musk nu va primi niciun salariu fix, ci doar acțiuni, dacă își îndeplinește toate obiectivele.

Optimus, „bijuteria” viitorului Tesla

În discursul său, Musk a vorbit despre Optimus, robotul umanoid dezvoltat de Tesla. Prototipul, prezentat pentru prima dată în 2022, este conceput să îndeplinească sarcini periculoase, repetitive sau monotone și folosește aceleași tehnologii de inteligență artificială integrate în vehiculele companiei. „Viziunea sa despre «noua carte» începe cu Optimus. Încă nu se menționează mașini, FSD și robotaxi”, a remarcat analistul Gene Munster de la Deepwater Asset Management pe platforma X. Musk a explicat ulterior că funcția Full Self-Driving, denumită FSD, este aproape pregătită pentru o utilizare extinsă: compania se simte „aproape confortabilă” în a permite șoferilor să „trimită mesaje text și să conducă, practic”.

Investigații și controverse

Autoritățile americane continuă investigațiile asupra funcției de conducere autonomă, după o serie de incidente în care mașinile Tesla au trecut pe roșu sau pe banda greșită, provocând accidente. În pofida acestor controverse, acțiunile Tesla au urcat cu peste 62% în ultimele șase luni, deși vânzările au scăzut după asocierea temporară a lui Musk cu președintele american Donald Trump – o colaborare care s-a destrămat în primăvara trecută.

Elon Musk anunță al Treilea Război Mondial și spune unde ar fugi în cazul unei asemenea catastrofe

Reacțiile acționarilor și ale analiștilor

Ross Gerber, acționar Tesla, a declarat pentru BBC că aprobarea noului pachet salarial reprezintă „o altă etapă în lucrurile incredibile pe care le vezi în afaceri”. El a subliniat însă că Tesla se confruntă cu dificultăți financiare și concurență acerbă pe piața vehiculelor autonome, în special din partea Waymo. „Elon pare să fie distanțiat de realitatea că opinia sa în rândul publicului este atât de scăzută”, a spus Gerber, explicând că firma sa și-a redus recent participația la Tesla din cauza efectelor asupra imaginii brandului.

Dan Ives, analist la Wedbush Securities și un vechi susținător al lui Musk, l-a descris pe acesta drept „cel mai mare atu al Tesla”. Într-o notă transmisă investitorilor, el a scris: „Continuăm să credem că evaluarea IA este deblocată și credem că marșul către o evaluare bazată pe IA pentru TSLA în următoarele 6-9 luni a început acum”.

Reacții din mediul academic și juridic

Ann Lipton, profesoară de drept la Universitatea din Colorado, a observat că Musk a reușit și în trecut să atingă obiective ambițioase înainte de termen, așa cum s-a întâmplat în 2018. Totuși, ea a subliniat că orientările sale politice au divizat opinia publică, iar noul acord salarial nu impune nicio restricție asupra activităților sale externe. Musk deținea deja 13% din acțiunile Tesla, iar acționarii ratificaseră anterior un pachet în valoare de zeci de miliarde de dolari, condiționat de o creștere de zece ori a valorii companiei – obiectiv deja realizat.

Campania de susținere a lui Musk

Înaintea votului, membrii consiliului Tesla au lansat o campanie de convingere a acționarilor. Pe site-ul votetesla.com, președinta consiliului, Robyn Denholm, și directoarea Kathleen Wilson-Thompson l-au lăudat public pe Musk. Kathryn Hannon, manager de investiții la RBC Brewin Dolphin, a comentat că noul acord îi oferă lui Musk „o putere de vot sporită asupra companiei”, dorită de mult timp. „Elon Musk, fie că vă place sau nu, este un vizionar în acest domeniu și cred că implementarea structurilor corecte de guvernanță și stimulare în jurul său pentru a realiza acest lucru îl aliniază, sperăm, cu acționarii în această călătorie a succesului.”

Elon Musk lansează aplicația care promite intimitate totală. Mesaje care dispar, fără număr de telefon și fără urme digitale