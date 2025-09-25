Fondatorul SpaceX și Tesla a readus în prim-plan una dintre cele mai controversate idei ale sale: colonizarea planetei Marte. Pentru Musk, planeta roșie reprezintă un refugiu, o „poliță de asigurare” pentru omenire, în eventualitatea unui conflict nuclear global sau a altor catastrofe.

Marte, arca modernă a umanității

Musk afirmă că scopul său nu este doar explorarea științifică sau lansarea spectaculoasă a rachetelor, ci crearea unei colonii autosuficiente pe Marte. Orașul imaginar ar trebui să funcționeze independent de Pământ, menținând „sămânța civilizației umane” chiar dacă planeta noastră ar fi devastată de război nuclear, colaps ecologic sau alte amenințări majore. Doar astfel, consideră Musk, omenirea poate deveni cu adevărat multiplanetară.

În cadrul unei conferințe la SXSW, acesta a declarat: „Dacă va exista un al Treilea Război Mondial, trebuie să ne asigurăm că civilizația umană are un refugiu în alt loc, pentru a putea fi reconstruită și pentru a scurta durata unei eventuale epoci întunecate.” „Alt loc” la care face referire Musk este planeta Marte, aflată la milioane de kilometri distanță de viitoarele conflicte terestre.

Starship, cheia colonizării

Elementul central al planului este Starship. Nava a efectuat deja opt zboruri de test, inclusiv două în 2025, chiar dacă unele s-au soldat cu explozii și defecțiuni. Musk estimează că prima aterizare fără echipaj pe Marte ar putea avea loc în 2026, iar oamenii ar putea ajunge pe planetă până în 2030. Experții, însă, avertizează că aceste termene sunt mult prea optimiste.

Optimus pregătește terenul pentru oameni

Planul prevede ca primele misiuni să transporte roboți umanoizi Optimus, dezvoltați de Tesla, care să pregătească infrastructura înainte de sosirea oamenilor. Musk estimează că o fereastră favorabilă de lansare va apărea spre sfârșitul anului 2026, când poziția Pământ–Marte va reduce semnificativ timpul și costurile călătoriei. Astfel, primul pas către o prezență stabilă pe planeta roșie ar putea fi realizat.

Marte, refugiu departe de conflicte

Viziunea lui Musk depășește simpla explorare: el dorește un oraș capabil să supraviețuiască în lipsa aprovizionării de pe Pământ, fie din cauza războiului, prăbușirii tehnologice sau a unor catastrofe naturale. Doar o colonie independentă poate garanta continuitatea speciei umane, chiar dacă civilizația terestră s-ar prăbuși. Marte este astfel perceput ca un refugiu final pentru omenire.

Scepticism și avertismente

Ideea a stârnit atât scepticism, cât și admirație. Costurile uriașe, riscurile biologice și dificultățile tehnice fac proiectul să pară mai degrabă un vis decât o realitate imediată. Totuși, Musk a subliniat urgența situației, când a afirmat într-un interviu recent: „Pământul va fi incinerat,” referindu-se atât la amenințările actuale, cât și la certitudinea științifică că Soarele, în câteva sute de milioane de ani, va face viața imposibilă pe planeta noastră.

