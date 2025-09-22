Întrebarea legată de ce urmează să se întâmple atunci când roboții vor înlocui forța de muncă umană este analizată de multă vreme. Mulți încearcă să identifice domenii „imune la AI”, însă predicțiile privind automatizarea totală cresc nivelul de neliniște. Musk, în schimb, rămâne optimist și susține că soluția nu se află într-un simplu venit de bază, ci într-unul „ridicat”.

Declarațiile făcute pe platforma X

Totul a pornit după ce specialistul în tehnologie David Scott Patterson a scris pe X: „toate locurile de muncă vor fi înlocuite de AI și roboți până în 2030”. Elon Musk a reacționat imediat:

„Estimările tale sunt corecte. Roboții inteligenți în formă umanoidă vor depăși populația umană, deoarece fiecare persoană își va dori propriul R2-D2 și C-3PO. Vor exista mulți roboți în industrie pentru fiecare om, care vor furniza produse și servicii”.

Conceptul de „abundență durabilă”

Întrebat cum vor fi sprijiniți oamenii care își pierd locurile de muncă, Musk a fost categoric: va exista un „venit universal ridicat”.

„Toată lumea va avea parte de cea mai bună îngrijire medicală, hrană, locuință, transport și orice altceva. Abundență durabilă”, a explicat miliardarul.

Dincolo de venitul universal de bază

Ideea lui Musk depășește cu mult conceptele obișnuite de venit universal de bază, văzut mai degrabă ca o plasă minimă de siguranță. Antreprenorul insistă că „de bază” nu ar fi suficient într-o lume în care roboții ar putea realiza aproape orice sarcină.

Elon Musk în fața unui bonus salarial ireal. Nicio persoană nu a mai primit, până acum, atâția bani drept recompensă

Cine va finanța un astfel de sistem?

Chiar dacă viziunea lui Musk este optimistă, întrebarea practică rămâne legată de sursele de finanțare. În condițiile în care SUA se confruntă deja cu dificultăți bugetare, un venit universal ridicat ar necesita o restructurare profundă a economiei. Criticii cred că nu există suport fiscal, în timp ce susținătorii consideră că resursele ar putea fi generate chiar de automatizare.

Problemele politice și lipsa unor detalii clare

Pe lângă aspectele economice, obstacolele politice sunt majore. Dacă actualele programe sociale întâmpină dificultăți, implementarea unei astfel de măsuri ar fi cu mult mai complicată. În lipsa unor planuri precise, rămâne neclar dacă soluția ar fi taxarea suplimentară a companiilor tehnologice sau o reformă profundă a statului social.

O idee între viziune futuristă și realitate

Deocamdată, propunerea lui Musk este privită ca un scenariu ipotetic, cu accente de science-fiction. Totuși, mesajul său aduce și o notă optimistă într-o dezbatere tensionată: într-un univers dominat de roboți, fiecare persoană ar putea beneficia de „abundență durabilă”.

Video. Mesaj - șoc de la Elon Musk la protestele din Londra: „Ori ripostați, ori muriți!”