Datele recente ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor arată o contracție semnificativă a pieței forței de muncă. La data de 30 noiembrie, în județ erau înregistrați 160.175 de salariați activi, cu peste 2.000 mai puțini decât la finalul lunii octombrie, când totalul ajungea la 162.287.

Declinul nu se oprește la nivelul angajaților. Și companiile au avut de suferi

În aceeași perioadă, numărul angajatorilor activi a coborât de la 25.748 la 24.096, ceea ce înseamnă că peste 1.600 de firme au ieșit din evidențele active într-un singur interval de raportare.

O scădere și mai accentuată se observă în privința contractelor individuale de muncă, care au ajuns la 183.592, față de 186.677 la finalul lunii precedente.

Semnalele din teren indică faptul că situația nu se va redresa rapid. Cel puțin până la sfârșitul anului, este de așteptat ca tendința să continue, pe fondul unor decizii de restructurare deja anunțate.

Surse din piața muncii bihorene au declarat că o fabrică din industria auto, situată în Marghita, ia în calcul concedierea a peste o sută de angajați.

În paralel, o altă companie, din Sânmartin, urmează să renunțe la aproximativ 50 de salariați din cadrul unui hotel.