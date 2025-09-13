În intervenția sa, Musk a adresat un mesaj celor care, de obicei, nu se implică în politică. „Acesta este un mesaj pentru oamenii care în mod normal nu s-ar implica în politică, care vor doar să-și trăiască viața. Mesajul meu pentru ei este: dacă violența va veni la voi, nu veți avea de ales. Ori ripostați, ori muriți, acesta este adevărul”, a afirmat el.
Apel pentru dizolvarea Parlamentului
Musk a cerut dizolvarea Parlamentului și a făcut un apel pentru organizarea de alegeri anticipate. „Nu mai avem încă patru ani, sau oricând vor fi următoarele alegeri, e prea mult. Trebuie făcut ceva. Trebuie să existe o dizolvare a parlamentului și alegeri”, a spus el.
"You either fight back, or you die. You either fight back, or you die. And that\"s the truth."— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 13, 2025
Elon Musk addresses Tommy Robinson and millions of British patriots in London at Unite the Kingdom. pic.twitter.com/46INJXP59i
Critica dură la adresa stângii
În discursul său, Musk a atacat stânga politică, pe care a numit-o „partidul crimei”. Declarația a fost făcută în legătură cu moartea recentă a activistului conservator Charlie Kirk în Utah, menționată ca exemplu.
Evenimentul și ecoul său
Marșul condus de Tommy Robinson a reunit participanți susținători ai mesajului anti-imigrație, iar apariția lui Elon Musk prin videoconferință a amplificat ecoul mediatic al manifestației.
