Elon Musk a participat prin videoconferință la protestele din Londra

Elon Musk a participat prin videoconferință la marșul „Unește Regatul”, care a avut loc la Londra și a fost organizat de activistul anti-imigrație Tommy Robinson. 

În intervenția sa, Musk a adresat un mesaj celor care, de obicei, nu se implică în politică. „Acesta este un mesaj pentru oamenii care în mod normal nu s-ar implica în politică, care vor doar să-și trăiască viața. Mesajul meu pentru ei este: dacă violența va veni la voi, nu veți avea de ales. Ori ripostați, ori muriți, acesta este adevărul”, a afirmat el.

Apel pentru dizolvarea Parlamentului

Musk a cerut dizolvarea Parlamentului și a făcut un apel pentru organizarea de alegeri anticipate. „Nu mai avem încă patru ani, sau oricând vor fi următoarele alegeri, e prea mult. Trebuie făcut ceva. Trebuie să existe o dizolvare a parlamentului și alegeri”, a spus el.

Critica dură la adresa stângii

În discursul său, Musk a atacat stânga politică, pe care a numit-o „partidul crimei”. Declarația a fost făcută în legătură cu moartea recentă a activistului conservator Charlie Kirk în Utah, menționată ca exemplu.

Evenimentul și ecoul său

Marșul condus de Tommy Robinson a reunit participanți susținători ai mesajului anti-imigrație, iar apariția lui Elon Musk prin videoconferință a amplificat ecoul mediatic al manifestației.

