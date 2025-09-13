Sute de mii de persoane s-au adunat sâmbătă în Londra pentru un marș organizat de activistul Tommy Robinson. Evenimentul „Unite the Kingdom” a început în Whitehall, însă mulțimi mari erau deja aproape de stația Waterloo, purtând steaguri unioniste și crucea Sfântului Gheorghe.

Contra-protest simultan

În același timp, un contra-protest numit „March Against Fascism/Marș împotriva fascismului”, organizat de Stand Up To Racism (SUTR), urma să aibă loc în oraș. În Blackfriars, grupuri din mulțime scandau „Du-te dracu’, Starmer!”, în timp ce trenurile London Underground erau pline de oameni care se îndreptau spre manifestație. În Russell Square, contra-protestatarii purtau pancarte cu mesajele „Refugiații sunt bineveniți” și „Împotriva lui Tommy Robinson”, scandând „Spuneți tare, spuneți clar, refugiații sunt bineveniți aici”, scrie news.stv

Măsuri de securitate

Peste 1.000 de polițiști au fost mobilizați în Londra pentru a preveni conflictele între cele două grupuri. Poliția a confirmat că nu va folosi tehnologia de recunoaștere facială pentru demonstrația „Unite the Kingdom”, deși o unitate mobilă CCTV este activă.

Estimări și susținători

Susținătorii lui Robinson au afirmat că un milion de persoane s-ar fi adunat pentru eveniment. Metropolitan Police a precizat că nu va oferi estimări oficiale ale mulțimii. Până la prânz, un livestream al evenimentului pe contul lui Robinson de pe X era urmărit de peste 300.000 de persoane.

Traseul marșului

Marșul și rally-ul „Unite the Kingdom”, organizat de Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a început pe Stamford Street, lângă Waterloo Bridge, cu mulțimi formate încă de dimineață. Participanții se vor îndrepta spre capătul sudic al Whitehall. Contra-protestul SUTR va începe la Russell Square la prânz și va mărșălui pe Kingsway, Aldwych și Strand, până la capătul nordic al Whitehall. Protestul va fi condus de sute de femei, inclusiv de parlamentara independentă Diane Abbott.

Separarea grupurilor

Ambele manifestații vor fi separate prin bariere, cu zone „sterile” pentru a reduce riscul de ciocniri.

Program și invitați

Evenimentul „Unite the Kingdom” a fost descris de Robinson drept „cel mai mare festival de libertate de exprimare din Regatul Unit” și va include vorbitori precum Steve Bannon, fost strateg al președintelui SUA Donald Trump, și prezentatoarea Katie Hopkins. Robinson le-a cerut participanților să nu poarte măști, să nu consume alcool și să nu manifeste violență.

Condițiile stricte stabilite prin Public Order Act definesc locurile și intervalele de desfășurare ale protestelor: evenimentul SUTR se va încheia la ora 16:00, iar marșul „Unite the Kingdom” la ora 18:00.

Mesaj pentru comunitatea musulmană

Metropolitan Police a îndemnat musulmanii din Londra să își continue activitățile normale și să nu își modifice planurile. Comandantul Clair Haynes, responsabil de poliția pentru ordine publică, a declarat: „Recunoaștem că există preocupări pentru comunitățile musulmane din Londra înaintea protestului «Unite the Kingdom», având în vedere retorica anti-musulmană și scandările ofensatoare la marșuri anterioare. S-au făcut sugestii ca musulmanii să evite centrul orașului sâmbătă. Aceasta nu este recomandarea noastră. Toată lumea trebuie să se simtă în siguranță călătorind în și prin Londra.”

Impact asupra traficului și evenimentelor sportive

Sâmbătă sunt programate cinci meciuri de Premier League, inclusiv derby-uri între West Ham și Tottenham, și Brentford și Chelsea. Metropolitan Police va mobiliza peste 1.600 de ofițeri în întregul oraș, dintre care 500 provin din alte forțe.

