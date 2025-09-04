Accidentul a avut loc joi dimineață, la fața locului fiind trimise numeroase echipaje de ambulanță, paramedici, precum și mașini de poliție.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. În total, 17 persoane au fost rănite, potrivit Poliției Metropolitane, citate de Sky News.

Imaginile de la fața locului arată partea din față a autobuzului avariată și parbrizul spart.

BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London.



A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported.



Latest ➡️ https://t.co/7D77OjYVxY



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W — Sky News (@SkyNews) September 4, 2025

„Autobuzul venea din Westminster. (...) Oamenii țipau. A fost îngrozitor”, a declarat un martor pentru agenția de presă PA.

„Am auzit o bubuitură puternică. Am ieșit și am văzut o femeie întinsă pe jos, înconjurată de o mulțime de oameni. Mulți oameni de la sala de sport au ieșit în fugă să o ajute”, a povestit o altă persoană.

Până la ora transmiterii acestei știri nu s-au făcut arestări, dar a fost lansată o anchetă pentru a stabili cauza accidentului, a transmis Poliția Metropolitană.

Sectorul respectiv de drum rămâne închis, toate vehiculele fiind deviate din zonă, au declarat polițiștii.