Incident grav la Londra! Un autobuz supraetajat a intrat în pietoni: 17 răniți - Martor: "Oamenii țipau, a fost îngrozitor"

Momente de panică la Londra! 17 persoane au fost rănite după ce un autobuz supraetajat a intrat în pietoni, pe Victoria Street, o stradă extrem de aglomerată din capitala londoneză. 15 dintre răniți au fost transportați la spital, în vreme ce alți doi au primit îngrijiri la fața locului. Printre răniți se numără și șoferul autobuzului. Vă avertizăm că există informații, detalii și imagini care vă pot afecta emoțional!

Accidentul a avut loc joi dimineață, la fața locului fiind trimise numeroase echipaje de ambulanță, paramedici, precum și mașini de poliție.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. În total, 17 persoane au fost rănite, potrivit Poliției Metropolitane, citate de Sky News

Imaginile de la fața locului arată partea din față a autobuzului avariată și parbrizul spart.

BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London.

A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported.

Latest ➡️ https://t.co/7D77OjYVxY

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W

— Sky News (@SkyNews) September 4, 2025

„Autobuzul venea din Westminster. (...) Oamenii țipau. A fost îngrozitor”, a declarat un martor pentru agenția de presă PA.

„Am auzit o bubuitură puternică. Am ieșit și am văzut o femeie întinsă pe jos, înconjurată de o mulțime de oameni. Mulți oameni de la sala de sport au ieșit în fugă să o ajute”, a povestit o altă persoană. 

Până la ora transmiterii acestei știri nu s-au făcut arestări, dar a fost lansată o anchetă pentru a stabili cauza accidentului, a transmis Poliția Metropolitană. 

Sectorul respectiv de drum rămâne închis, toate vehiculele fiind deviate din zonă, au declarat polițiștii.

 