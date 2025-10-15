Noua aplicație, denumită XChat, face parte din ecosistemul rețelei X (fostul Twitter) și se dorește a fi o alternativă sigură și complet privată la serviciile populare precum WhatsApp, Signal sau Telegram.

Chat fără număr de telefon și conversații care se autodistrug

XChat introduce o schimbare majoră în modul în care sunt gestionate conversațiile online: nu este nevoie de un număr de telefon pentru a crea un cont, iar toate discuțiile sunt criptate end-to-end și șterse automat, fără posibilitatea de a fi recuperate.

Potrivit anunțului făcut de Musk, sistemul folosește o arhitectură bazată pe limbajul de programare Rust, descrisă de antreprenor ca fiind „în stil Bitcoin” – sigură, descentralizată și imposibil de interceptat.

Aplicația le permite utilizatorilor să comunice în grupuri sau individual, să trimită fișiere de orice tip, să inițieze apeluri audio și video și să activeze opțiunea de mesaje temporare, care dispar automat după ce au fost citite.

Proiect-pilot pentru abonații X Premium

În prezent, funcția este disponibilă doar pentru un grup restrâns de abonați X Premium, urmând să fie lansată publicului larg în următoarele luni. Scopul declarat al lui Elon Musk este de a transforma platforma X într-o „aplicație universală”, capabilă să integreze comunicarea, conținutul, tranzacțiile și divertismentul într-un singur loc.

„Vrem ca oamenii să poată comunica liber, fără teama că sunt urmăriți, analizați sau stocați undeva în cloud. Intimitatea digitală trebuie să fie un drept, nu un lux”, a declarat Musk în timpul prezentării.

Un posibil rival pentru giganții mesageriei

Prin funcțiile sale axate pe discreție și protecția datelor, XChat are potențialul de a deveni un concurent serios pentru WhatsApp, Telegram și Signal. Analiștii din domeniul tech spun că succesul proiectului va depinde însă de transparența privind criptarea și de încrederea pe care utilizatorii o vor avea în platforma X, aflată deja sub lupa opiniei publice din cauza politicilor sale controversate de moderare.

Musk, din nou în atenția publicului și pe plan personal

Pe lângă lansarea noii aplicații, Elon Musk a ajuns din nou în titlurile presei internaționale după ce a devenit tată pentru a 14-a oară. Shivon Zilis, colaboratoarea sa de la compania Neuralink, a confirmat în martie 2025 venirea pe lume a celui de-al patrulea copil al cuplului, numit Seldon Lycurgus.

Anunțul a fost făcut chiar pe platforma X, unde Zilis a scris:

„În cinstea zilei de naștere a micuței Arcadia, simțim că este momentul potrivit să împărtășim vestea despre minunatul nostru fiu.”