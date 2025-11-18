UPDATE 15:00 - Site-urile au picat din nou.

Mai multe site-uri de presă au picat în România

Compania Cloudflare, care furnizează servicii esențiale de securitate și distribuire a traficului web, a confirmat apariția unei erori interne ce afectează o parte dintre clienții săi la nivel mondial. Această problemă a dus la blocarea sau funcționarea intermitentă a numeroase platforme media.

Printre site-urile care au întâmpinat dificultăți se numără publicații importante de știri, unde utilizatorii au semnalat mesaje de eroare și imposibilitatea de a accesa conținutul.

Mesajul oficial Cloudflare

„Cloudflare este conștient de o problemă ce ar putea afecta un număr mare de clienți. Echipa noastră investighează situația. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom avea informații suplimentare”, a transmis compania într-un anunț public.

În prezent, accesul către site-uri este posibil și pare că problemele au fost remediate.