Cercetătorii au descoperit că mucegaiul negru de la Cernobîl, bogat în melanină, nu doar supraviețuiește radiației, ci pare să o folosească pentru a crește. Fenomenul, numit „radiotropism”, ar putea sta la baza unei noi forme de viață care se hrănește cu energie radioactivă. Descoperirea deschide perspective pentru curățarea siturilor contaminate și pentru protejarea astronauților de radiațiile cosmice, scrie BBC Earth.

Pe lângă ciupercile aparent radiotrope, studiile începute în anii '90 și derulare în următoarele decenii au identificat zeci de specii de fungi obișnuiți, crescând în jurul Cernobîlului, care prosperă hrănindu-se nu cu lumină solară, ci cu emisii radioactive.