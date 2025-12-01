Cercetătorii au descoperit că mucegaiul negru de la Cernobîl, bogat în melanină, nu doar supraviețuiește radiației, ci pare să o folosească pentru a crește. Fenomenul, numit „radiotropism”, ar putea sta la baza unei noi forme de viață care se hrănește cu energie radioactivă. Descoperirea deschide perspective pentru curățarea siturilor contaminate și pentru protejarea astronauților de radiațiile cosmice, scrie BBC Earth.
Pe lângă ciupercile aparent radiotrope, studiile începute în anii '90 și derulare în următoarele decenii au identificat zeci de specii de fungi obișnuiți, crescând în jurul Cernobîlului, care prosperă hrănindu-se nu cu lumină solară, ci cu emisii radioactive.
Nu doar ciupercile foloseau proprietățile protectoare ale melaninei. În iazurile din jurul Cernobîlului, broaștele cu concentrații mai mari de melanină în celule – și deci mai închise la culoare – supraviețuiau și se reproduceau mai bine, transformând treptat populația locală într-una predominant neagră.
Chiar și așa, radiosinteza rămâne o teorie, ce poate fi confirmată doar dacă se descoperă mecanismul precis prin care melanina transformă radiația în energie pentru creștere. În ultimii ani, Dadachova și colegii ei au început să identifice unele căi și proteine care ar putea explica creșterea accelerată a ciupercilor în prezența radiației ionizante.