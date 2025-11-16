Pe fondul campaniilor de Black Friday și al intensificării shopping-ului online, Revolut, alături de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), avertizează asupra unei creșteri semnificative a fraudelor de tip spoofing.

Metoda de fraudă

Atacatorii pretind că sunt reprezentanți Revolut, ai unei bănci sau instituții publice și folosesc numere de telefon care par legitime (inclusiv prefix românesc), încercând să convingă victimele să:

Confirme tranzacții fictive. Trimită bani într-un "cont sigur". Divulge date sensibile: PIN-uri, coduri OTP sau informații personale.

Regula de aur

Mesajul companiei este fără echivoc: "Vom apela doar prin aplicaţia noastră securizată" (We'll only ever call you through our secure app). Revolut nu contactează utilizatorii prin apel telefonic direct decât dacă acesta a fost stabilit anterior prin chat-ul din aplicație. Prin urmare, "Orice apel primit „din senin” trebuie considerat o tentativă de fraudă".

Compania nu va solicita niciodată transferul de bani către un "safe account", efectuarea de plăți sau divulgarea de PIN-uri/coduri OTP în timpul unui apel.

Semnele unei înșelătorii. Ce spune DNSC

Experții DNSC indică semne clare: apelul vine direct pe telefon, este nesolicitat, apelantul are un ton presant sau invocă o tranzacție necunoscută.

În cazul unui apel suspect, utilizatorii sunt sfătuiți să:

Închidă imediat apelul. Verifice în aplicație (în chat) dacă Revolut a inițiat contactul. Raporteze incidentul în aplicație și la autorități (DNSC, Poliția Română).

Statisticile arată că sistemele Revolut au reușit să blocheze tranzacții frauduloase de peste 600 de milioane de lire sterline în 2024.