Imaginile au stârnit un val uriaș de reacții: peste 54 de milioane de vizualizări și aproape jumătate de milion de aprecieri în doar câteva ore.

Un robot pentru orice scenariu: de la misiuni de salvare la jocuri de noroc

În clip, Optimus este prezentat într-o serie impresionantă de ipostaze, sugerând o lume în care roboții pot prelua aproape orice sarcină. Robotul apare: la antrenamente de judo într-o sală de arte marțiale; pe un șantier de construcții, efectuând activități fizice complexe; acordând primul ajutor ca un paramedic profesionist; patrulând alături de forțele de ordine; într-un cazinou stil Las Vegas, împărțind cărți și amestecând pachetul cu precizie.

Videoclipul se încheie cu o scenă futuristă: un alt robot Optimus se plimbă relaxat pe o plajă și își face un selfie, ca un turist într-o vacanță.

Viziunea lui Musk: roboții, soluția la criza globală de forță de muncă

Musk, în vârstă de 54 de ani, susține de mai multe ori că omenirea se îndreaptă spre o criză severă a forței de muncă pe măsură ce natalitatea scade. Soluția, în opinia sa: roboții umanoizi.

La un forum de investiții desfășurat recent, fondatorul Tesla a afirmat că producția de roboți va deveni industria dominantă a viitorului, depășind chiar și sectorul smartphone-urilor. „Toată lumea va dori un robot”, a declarat acesta.

„AI și roboții vor pune capăt sărăciei”

Musk a mers și mai departe, prezentând o perspectivă optimistă, chiar utopică, asupra impactului roboticii:

„Există practic un singur mod de a-i face pe toți bogați, iar acesta este inteligența artificială și robotica. Cred că AI și roboții umanoizi vor elimina, în cele din urmă, sărăcia.”

Videoclipul său a alimentat atât entuziasmul, cât și temerile privind viitorul tehnologiei, însă un lucru este sigur: Optimus continuă să fie una dintre cele mai spectaculoase viziuni ale lui Musk despre lumea de mâine.