Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că, în perioada sărbătorilor, apar numeroase site-uri care imită în mod credibil magazinele unor branduri cunoscute. Atacatorii exploatează goana după cadouri și livrare rapidă, lansând magazine cu reduceri "de nerefuzat" și solicitând plata integrală în avans. După plasarea comenzii, acești comercianți fictivi dispar fără urmă, iar produsele nu ajung niciodată la destinație.

Instituția subliniază necesitatea verificării atente a site-urilor înainte de orice achiziție. Un pas esențial este compararea adresei web cu domeniul oficial al brandului, deoarece atacatorii folosesc adesea mici modificări sau extensii neobișnuite. De asemenea, linkurile primite prin e-mail sau rețelele sociale trebuie tratate cu prudență, întrucât pot redirecționa către pagini clonate.

Recomandări de la DNSC pentru a rămâne cu banii în cont

Verifică întotdeauna site-ul oficial al brandului și domeniul web, fiind atent la litere inversate sau extensii ciudate.

Evită linkurile primite prin e-mail sau social media.

Caută recenzii reale și asigură-te că magazinul afișează date de contact transparente și verificabile.

Folosește metode sigure de plată și evită transferurile către conturi personale.

Verifică existența politicilor de retur și a secțiunii dedicate "Termeni și condiții".

Raportează site-urile suspecte pe platformele puse la dispoziție de autorități, respectiv pnrisc.dnsc.ro și infocons.ro.

DNSC și InfoCons – Organizație pentru Protecția Consumatorilor colaborează în această perioadă pentru a le oferi utilizatorilor informații și recomandări utile pentru a face achiziții sigure.