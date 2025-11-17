În 2025, mulți tineri declară că prezența constantă a AI în viața partenerului poate deveni un motiv de respingere, un „ick”, care deprinde o valoare morală și emoțională ridicată.

Tot mai multe cupluri se confruntă cu problema folosirii AI pentru a compune mesaje, a alege locuri pentru întâlniri sau chiar pentru a procesa emoții personale, înlocuind comunicarea directă și autentică. Termenul „chatfishing” a intrat deja în vocabularul întâlnirilor moderne, referindu-se la profiluri de dating create în totalitate cu ajutorul AI, iar specialiștii în domeniu avertizează că aceasta poate crea o falsă impresie de conexiune, lipsită de emoție reală, conform The Guardian.

Mai mult, dependența excesivă de AI în luarea deciziilor comune în cuplu pune sub semnul întrebării capacitatea persoanelor de a gestiona conflicte, compromisuri sau responsabilități împreună. În industrie, inginerii, artiștii și creatorii semnalează o pierdere a creativității și autonomiei cauzate de folosirea intensă a tehnologiei.

În esență, nu tehnologia AI este problema, ci modul în care este utilizată. Relațiile autentice se clădesc pe efort, implicare și comunicare sinceră, iar încredințarea excesivă a acestor procese inteligenței artificiale poate transmite un mesaj de lipsă de investiție emoțională, ceea ce duce mulți oameni să renunțe la relații tradiționale în favoarea unei realități digitale periculoase pentru conexiunea umană.