Corupția Ucide, principalul organizator al așa-ziselor protestelor spontane, pregătește noi mișcări. ONG-ul face recrutări pentru o adevărată Legiune, pentru structura de coordonare și execuție.

Și spun că își doresc ceea ce numesc ei „noi colegi de baricadă pentru o echipă operativă solidă”.



„Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. Pentru a fi eficienți, pentru a ne proteja și pentru a ne face auziți clar, avem nevoie de o Echipă Operativă solidă. Nu căutăm participanți, căutăm colegi de baricada.”, au anunțat reprezentanții Corupția Ucide pe pagina lor oficială de Facebook.





Tot în mesaj sunt specificate și criteriile pe care colegii de baricadă, așa cum îi numește ONG-ul, să le aibă pentru a fi acceptați. Mai exact, ei caută oameni care să aibă experiență în coordonare, securitate și persoane care să monitorizeze știri sau să filmeze.