„Estimez că în 2-3 luni voi putea publica un raport care va cuprinde toate informațiile referitoare la acest caz și le va plasa în contextul lor. Serviciile de informații românești pot recunoaște semne ale unei ingerințe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească.

Acest lucru ține de contrainformații. Uneori, acest proces poate dura între trei și cinci ani. Există însă suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”, a declarat președintele pentru publicația franceză.