În ciuda crizei de apă care a afectat trei județe, Diana Buzoianu a refuzat în repetate rânduri să își dea demisia, chiar și atunci când i-a fost cerută de colegii de guvernare. Ba mai mult, a răspuns sfidător de fiecare dată.

Pe 4 decembrie, Diana Buzoianu a mers în Prahova să analizeze situația, la aproape o săptămână după ce oamenii rămăseseră fără apă. A mers în teritoriu însoțită de un singur trust de presă, fără să îi anunțe pe ceilalți jurnaliști.

„M-am dus să văd exact cum arată lucrurile, fără pregătire pentru autorități sau oficiali, tocmai pentru că ne dorim să vedem realitatea, nu o realitate cosmetizată.”

Controverse uriașe au existat și în jurul fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, care a demisionat după ce s-a aflat că a mințit în CV. Cu toate acestea, colegii săi și chiar președintele partidului au avut doar cuvinte de laudă pentru echipa de miniștri.

Cătălin Drulă a comentat situația astfel: „A făcut un gest de onoare, care cred că e de apreciat. Și-a asumat într-un mod deschis o greșeală din trecut și a făcut un gest pe care îl vedem rar în politica românească.”

Dominic Fritz a completat: „Cred că avem misiunea de a promova o generație mai vizibilă de lideri noi, profesioniști, conectați la oameni, așa cum o fac miniștrii noștri, oameni ca Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu.”

Un alt personaj controversat este fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, numit recent de Nicușor Dan consilier onorific la Palatul Cotroceni, în ciuda faptului că este cercetat penal. Președintele i-a luat însă apărarea în dosar.