Tragedia s-a produs sâmbătă dimineaţă, pe drumul național DN 65, între localitățile Slatina și Găneasa.

În momentul sosirii echipajelor, autoturismul ardea generalizat, iar șoferul, un tânăr de 19 ani din municipiul Slatina, care se afla în mașină, era blocat în interior, inconștient.

Pacientul a fost extras cu ajutorul accesoriilor pentru descarcerare, fără semne vitale, cu arsuri pe întreaga suprafață a corpului, autoturismul fiind distrus în totalitate în urma evenimentului”, transmite ISU Olt.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Slatina, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părții carosabile”, transmite IPJ Olt.