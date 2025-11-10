Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat, prin apel la 112, că o fată de 14 ani ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla în faţa unui lăcaş de cult din Sectorul 3. Ajunși la faţa locului, polițiștii i-au identificat atât pe minora care ar fi fost agresată, cât şi pe tânărul bănuit de comiterea faptei.

Anchetatorii au stabilit că, duminică după prânz, în timp ce minora se afla în faţa unui lăcaş de cult, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă şi ar fi încercat să o sărute.

Tânărul a fost reţinut pentur 24 de ore. În momentul reținerii, acesta s-a manifestat violent încercând să-şi facă rău singur, drept pentru care a fost imobilizat. Tânărul l-a mușcat însă pe unul dintre poliţişti, rănindu-l.

În cauză, cercetările continuă pentru agresiune sexuală asupra unui minor. În ceea ce priveşte fapta împotriva poliţistului, cercetările vor fi preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.