În cadrul unui eveniment organizat de Administrația Prezidențială a României cu prilejul sărbătorilor de iarnă, elevii de la Grădinița pentru copii cu Nevoi Speciale – CONIL Cotroceni, Corul Național de Copii „Allegretto” grupul vocal-instrumental al Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”, au interpretat colinde tradiționale românești.

Momentele realizate de cei mici au impresionat-o pe Prima Doamnă a României care, la un moment dat, nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

La eveniment au luat parte mai mulți consilieri prezidențiali și consilieri de stat, dar și angajați ai Administrației Prezidențiale.

Ca orice gazdă bună, Mirabela Grădinaru nu i-a lăsat pe colindători să plece cu mâna goală și le-a oferit personal daruri fiecăruia în parte.

De asemenea, micuții au primit cadouri și din partea Administrației Prezidențiale care în urmă cu o săptămână a fost gazda unui alt concert de colinde, unul caritabil, unde au fost invitați copii de la două parohii din țară.

Este vorba despre aproximativ 20 de copii de la Parohia Perișoru, județul Brăila, însoțiți de Părintele Mihai Cimpoeașu, și aproximativ 50 de copii din Parohia Lada, județul Teleorman, însoțiți de Părintele Florin Danu.

Inițiativa aparține Părintelui Alexandru Bodoros, parohul Bisericii „Sf. Serghie și Vah” a Palatului Cotroceni, care dorește ca aceste recitaluri de colinde să devină o tradiție anuală la Cotroceni.