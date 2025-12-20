Curtea Catedralei Episcopale din Huși s-a umplut de copii veniți din toate colțurile județului Vaslui, alături de preoții din parohiile lor. Emoția s-a simțit de la primele momente, când vocile s-au unit în colinde.

Pentru mulți dintre micuți, seara a început cu dorințe simple, scrise din inimă.

„Dragă Moș Crăciun, îmi doresc păpuși”, a spus o fetiță prezentă la eveniment.

La rândul său, un băiețel a mărturisit că își dorește o ”mașinuță cu telecomandă”.

De la mic la mare, toată lumea a așteptat cu nerăbdare întâlnirea cu Moș Crăciun.

După colinde și rugăciune, copiii au primit pachetele pregătite special pentru ei.

Seara s-a încheiat sub cerul luminat de artificii.

Evenimentul de la Huși a marcat finalul caravanei „Dar de Crăciun” a Episcopiei Hușilor, care a ajuns, în prima parte a lunii decembrie, la peste 2.000 de copii și la vârstnici rămași singuri, în unele dintre cele mai izolate localități ale județului Vaslui.