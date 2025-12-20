„Facem apel la regimul Dan – Bolojan să revină la rațiune și la demnitate și să susțină interesele naționale românești în domeniul agriculturii, în contextul încheierii tratatului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale organizației MERCOSUR, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Esența tratatului este că unele state din nordul Europei a căror industrie este pusă în dificultate de politicile inepte atât ale Comisiei Europene cât și ale propriilor guverne vor să aibă acces la piața MERCOSUR, cu speranța relansării. În schimb, aceste state s-au arătat dispuse să permită accesul pe piața europeană a produselor unor mari puteri agricole mondiale ca Brazilia și Argentina. Însă concurența suferită de produsele agroalimentare europene va fi neloială. În statele europene producția agricolă este mult mai scumpă decât în America de Sud din cauza accizelor și taxelor pe carburanți, prețului energiei electrice, interdicției de folosire a anumitor pesticide, a diferitelor clauze de mediu, de protecției a consumatorului care cresc costurile producției agricole șamd.

Rezultă astfel că prin încheierea tratatului fermierii români și ceilalți fermieri din Europa vor subvenționa indirect industria statelor respective din nordul și centrul Europei care au interese industriale privind încheierea acestui tratat.

Prin încheierea tratatului respectiv se va permite concurența neloială pe piața europeană și românească a produselor sud-americane din categoriile unde în prezent România este pe primele locuri în domeniul producției în cadrul UE, cum ar fi soia, sfecla, mierea, porumbul. De asemenea, asociațiile de fermieri din România avertizează că încheierea acestui tratat va accentua dezechilibrele comerciale și presiunea asupra prețurilor și în sectoare cum ar fi carnea de pasăre, vită, porc, lactate, furaje, uleiul de floarea soarelui și alte produse strategice.

Punerea în dificultate a agriculturii românești și europene prin încheierea tratatului cu statele MERCOSUR se întâmplă în contextul unei alte lovituri preconizate pentru acest domeniu și anume reducerea fondurilor europene pentru agricultură sub pretextul punerii acestora laolaltă cu fondurile pentru Coeziune, în proiectul de buget multianual al UE.

Amintim și că România este statul european care înregistrează cel mai mare deficit comercial, de circa 30 miliarde euro anual, în cea mai mare parte cauzat de importul de produse agroalimentare, deficit care va crește în cazul semnării tratatului cu statele MERCOSUR, punând sub semnul întrebării viabilitatea economiei naționale.

Schimburile comerciale ale României cu statele MERCOSUR sunt neînsemnate la scara comerțului exterior românesc și totodată grav dezechilibrate în favoarea României, cu un export românesc de 229 milioane euro și un import de 407 milioane euro. Nu rezultă de nicăieri că încheierea tratatului ar fi de interes pentru România.

Este pusă în pericol agricultura românească, dar și România rurală, pe care actualul regim vrea să o lichideze, inclusiv prin alte măsuri gen desființarea unor instituții social-culturale de la sate sub pretextul austerității, concedierea suplinitorilor și altor cadre din Educație, presiune fiscală șamd.

România a fost reprezentată la Consiliul European de la Bruxelles din 18-19 decembrie de președintele Nicușor Dan, care a susținut încheierea acestui tratat, prezentând motivații puerile, cum ar fi că ”tratatul este foarte util pentru Europa, deci pentru România”. AUR respinge punerea semnului de egalitate între așa-zisul proeuropenism și trădarea interesului național. Spre deosebire de președintele Nicușor Dan, guvernele Franței, Italiei, Poloniei și altor state membre UE consideră că tratatul este dăunător pentru interesele acestor state.

Președintele Nicușor Dan a mai pretins că susține acest tratat pentru că ar fi avut în urmă cu 3-4 luni discuții cu agricultori și rezervele acestora ar fi fost depășite. Nu cunoaștem cu care agricultori ar fi discutat președintele, în schimb asociațiile de fermieri și agricultori români s-au pronunțat public împotriva semnării tratatului. De altfel, printre zecile de mii de agricultori europeni care au manifestat la Bruxelles și au determinat amânarea semnării tratatului s-au aflat și agricultorii români.

Considerăm că este deplorabilă lipsa de responsabilitate și de asumare, manifestată prin faptul că președintele la întoarcerea de la Bruxelles a oferit explicații în privința susținerii tratatului cu Mercosur doar la solicitarea unui reporter, după care pe pagina de Facebook a anunțat despre cele patru probleme importante discutate la Consiliul European, din enumerare lipsind problema MERCOSUR.

AUR cere dezbatere publică și definirea unui mandat național pentru poziția României în privința semnării tratatului dintre UE și statele MERCOSUR. AUR condamnă lipsa de transparență și voluntarismul cu care președintele a decis să acționeze la Consiliul European în numele României. De asemenea, condamnăm lipsa poziției Guvernului României și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în privința susținerii semnării tratatului UE cu MERCOSUR. Este încă o dovadă a incompetenței acestui guvern și a subordonării sale față de interese străine”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

