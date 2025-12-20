Radu Miruță: „Eu nu am salariu 15.000 de lei.”

Moderatoare: „Asta voiam să vă zic, că salariul dumneavoastră este mai mic. Cât aveți salariul?”

Radu Miruță: „După 12.000 de lei, sigur, mai iau de la Parlament că sunt și membru al Parlamentului. Nu mă vaiet pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu și am câștigat bani...”

Moderatoare: „Dar cum și de la Parlament? Trebuie să alegeți între Parlament sau Minister.”

Radu Miruță: „Nu, nu trebuie.”

Moderatoare: „Mai aveți niște bani din suma forfetară, domnule ministru, eventual, dar nu luați salariu sau indemnizație de parlamentar.”

Radu Miruță: ”Nu, indemnizația este una singură. E salariu și de parlamentar și de ministru, așa e legea. Că trebuie, că nu trebuie, că-i normală, că nu-i normală...”

Moderatoare: „Deci dumneavoastră încasați două indemnizații, domnule ministru?”

Radu Miruță: „Deci eu încasez 12.000 de lei de la Minister și cât este, 10.800 de la Parlament pentru că sunt și membru al Parlamentului.”

Ulterior, ministrul Economiei a spus că ” fost o eroare. Încasez un singur salariu. Ce primesc de fapt, m-am uitat pe extrasul de cont, primesc bani și de la Camera Deputaților, dar îi primesc pentru suma forfetară și pentru cabinetul parlamentar, nu pentru salariu.”

Întrebat dacă nu știa ce salarii încasează, rezistul a răspuns: ”E genul de politician care primește bani despre care nu spune... eu am spus că primesc bani pe care nu îi primesc.”

Cât despre sumele pe care le primește lunar de la stat, ministrul a subliniat că ”10.800 este indemnizația de parlamentar echivalentă salariului de parlamentar, 12.800 este cea de ministru. Eu am văzut că în continuare îmi vin bani pe card de la Camera Deputaților, dar nu veneau asociați salariului, ci veneau asociați cabinetului parlamentar care consumă și el niște resurse.”