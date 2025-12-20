Meteorologii spun că până la ora 13:00, în municipiul Bucureşti şi în localităţi din judeţele Cluj, Alba, Covasna, Mureş, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Teleorman, Constanta şi Tulcea se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Potrivit ANM, acest fenomen va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.