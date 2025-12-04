"Salvatorii montani au urcat aseară în Munții Bucegi și au rămas peste noapte la Cabana Mălăiești, pentru a putea interveni încă de la primele ore ale dimineții. O echipă formată din 17 salvatori montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov a reluat în această dimineață căutările în zona Valea Țigănești, în condițiile în care activitatea este îngreunată de stratul de zăpadă proaspătă. În paralel, împreună cu familia, se încearcă reconstituirea cât mai exactă a traseului parcurs de George. Deși condițiile meteo au fost dificile în ultimele zile, salvatorii au decis să depună un nou efort pentru a continua operațiunile de căutare", au transmis reprezentanții Salvamont Brașov. Salvamont Brașov cere ajutorul pentru căutarea tânărului dispărut în Munții Bucegi. Cine l-a văzut este rugat să sune la 112

Contrar unor informații vehiculate în mediul online, până în acest moment nu există date care să indice că persoana dispărută ar fi intenționat să se deplaseze către Castelul Bran, menționează salvatorii. Având în vedere că victima a raportat senzație de frig și posibilă instalare a hipotermiei, salvatorii montani i-au recomandat să își continue deplasarea pe traseul turistic pe care se afla, întrucât, conform coordonatelor GPS, se afla în direcția corectă către Cabana Mălăiești. Recomandarea a avut în vedere atât reducerea timpului până la întâlnirea cu echipele de intervenție, cât și menținerea unei mișcări moderate, esențiale pentru producerea de căldură și întârzierea instalării hipotermiei severe, mai spun salvamontiștii, subliniind că staționarea în condiții de viscol, ceață și temperaturi scăzute ar fi accelerat pierderea căldurii corporale.