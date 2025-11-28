„Familia ne-a rugat să distribuim imaginea lui George, dispărut de duminică seara. Deși căutările au fost reluate zi de zi, cu resurse adaptate condițiilor dificile de pe munte, tânărul nu a fost găsit până acum”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov într-o postare publică.

Ultimele informații despre traseul tânărului

Conform datelor disponibile, George a plecat duminică dimineață din Poiana Brașov, având ca destinație localitatea Bran. A traversat zona Diham – Tache Ionescu și a ajuns în apropierea refugiului Țigănești, moment în care a sunat la 112 solicitând ajutor, din cauza stării critice în care se afla.

Salvamontiștii precizează că purta geaca care apare în fotografia distribuită și îi roagă pe cei care l-au văzut sau dețin informații relevante să anunțe de urgență Salvamont Brașov sau Poliția.

Căutări extinse, fără rezultat

Primul semnal de alarmă a venit duminică seară, când echipele Salvamont au pornit într-o intervenție contracronometru. Tânărul a fost căutat toată noaptea, însă fără succes. Căutările au continuat în fiecare zi, dar singura descoperire notabilă a fost un rucsac cu echipament, găsit în zona indicată de acesta și predat polițiștilor.

Pentru a acoperi cât mai bine terenul dificil, salvatorii montani au folosit, miercuri, pentru prima dată un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, care a transportat rapid echipele în zone greu accesibile. Au fost folosite și echipamente de ultimă generație: o dronă cu cameră termică și sistemul de căutare RECCO.

La operațiune au luat parte salvatori montani din Brașov, Predeal, Râșnov, Victoria, Bran, Zărnești și Prahova, echipe de jandarmi montani și o unitate canină specializată de la Salvamont Prahova.

Condiții meteo dificile și risc crescut de avalanșă

Salvamontiștii atrag atenția că intervențiile au fost puternic afectate de condițiile meteo și de instabilitatea stratului de zăpadă.

„S-au realizat sondări în mai multe zone, însă zăpada este extrem de instabilă. Sunt plăci mari care pot ceda oricând. Până în acest moment nu au fost găsite elemente noi care să indice locul unde s-ar putea afla tânărul”, au explicat reprezentanții Salvamont Brașov.