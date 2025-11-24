UPDATE - Salvatorii montani au coborât și pe Valea Țigănești, însă nu au identificat urme sau indicii în zonă. A fost solicitat și elicopterul SMURD, care în acest moment survolează perimetrul. De asemenea, salvamontiștii vor aduce o dronă cu termoviziune din cadrul SPJ Salvamont Brașov pentru continuarea căutărilor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O echipă "de prim-răspuns" a Salvamont Brașov, formată din șapte salvatori și voluntari ai Salvamont Râșnov, a intervenit de urgență duminică noaptea pentru a localiza și a acorda primul ajutor unei persoane aflate în zona Lacului Ţigăneşti.

Salvamontiştii au precizat că aceasta a solicitat ajutor, fiind într-o stare avansată de epuizare și hipotermie.

„Având în vedere starea victimei, de la Braşov a plecat încă o echipă de sprijin”, a precizat sursa citată.

Ulterior, salvamontiştii au anunțat că persoana căutată nu a fost găsită în zona indicată. După aproximativ șapte ore de căutări, luni dimineață, în jurul orei 5:00, echipele s-au retras din cauza vremii nefavorabile.

Luni dimineaţă, la ora 7:00, căutările au fost însă reluate, iar în sprijin au fost solicitaţi salvamontişti din cadrul Salvamont Zărneşti, Salvamont Predeal, precum şi o echipă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Braşov. La ora transmiterii acestei știri acţiunea este în plină dinamică.