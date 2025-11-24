Turist epuizat și hipotermic, rătăcit în Munții Bucegi: amplă operațiune de căutare a sa în apropierea Lacului Ţigăneşti FOTO&VIDEO

Operațiune amplă de căutare a unui turist aflat într-o stare avansată de epuizare și hipotermie în apropierea Lacului Ţigăneşti, din munții Bucegi. Condiţiile meteo dificile au întrerupt temporar intervenţia din timpul nopții de duminică spre luni, dar echipele au reluat misiunea luni dimineaţă. A fost solicitat și elicopterul SMURD pentru a survola perimetrul. 

UPDATE - Salvatorii montani au coborât și pe Valea Țigănești, însă nu au identificat urme sau indicii în zonă. A fost solicitat și elicopterul SMURD, care în acest moment survolează perimetrul. De asemenea, salvamontiștii vor aduce o dronă cu termoviziune din cadrul SPJ Salvamont Brașov pentru continuarea căutărilor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O echipă "de prim-răspuns" a Salvamont Brașov, formată din șapte salvatori și voluntari ai Salvamont Râșnov, a intervenit de urgență duminică noaptea pentru a localiza și a acorda primul ajutor unei persoane aflate în zona Lacului Ţigăneşti.
Salvamontiştii au precizat că aceasta a solicitat ajutor, fiind într-o stare avansată de epuizare și hipotermie.

„Având în vedere starea victimei, de la Braşov a plecat încă o echipă de sprijin”, a precizat sursa citată. 

Ulterior, salvamontiştii au anunțat că persoana căutată nu a fost găsită în zona indicată. După aproximativ șapte ore de căutări, luni dimineață, în jurul orei 5:00, echipele s-au retras din cauza vremii nefavorabile.

 

Luni dimineaţă, la ora 7:00, căutările au fost însă reluate, iar în sprijin au fost solicitaţi salvamontişti din cadrul Salvamont Zărneşti, Salvamont Predeal, precum şi o echipă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Braşov. La ora transmiterii acestei știri acţiunea este în plină dinamică.