Ninsoarea a provocat blocaje pe șoseaua dintre Novaci și Rânca. Drumarii au făcut apel la șoferi să permită utilajelor de deszăpezire să înainteze. Din cauza lipsei de spațiu, a fost aproape imposibilă intervenția cu autospecialelor cu lamă și material antiderapant.

Meteorologii avertizează că, la altitudini de peste 1.500 de metri, pericolul de avalanșe este în continuare ridicat.

Au fost blocate și mai multe drumuri din Cluj, unde a nins de asemenea abundent. Autoritățile i-au avertizat pe șoferi că în unele zone zăpada se depune peste cruste de gheață, iar în altele va fi polei. Vântul poate ajunge la 85 de kilometri pe oră.

Imaginile arată ninsori consistente și în Maramureș, Bihor și Arad, unde zăpada s-a așternut pe carosabil. Drumurile către stațiunea montană Cavnic par desprinse din povești, însă se circulă bară la bară.

Aceeași situație se înregistrează și în județele Caraș-Severin și Bistrița-Năsăud, unde fulgii cad fără oprire, iar peisajul s-a transformat în doar câteva ore.

Ninsorile au ajuns și în sud-vestul țării. Meteorologii avertizează că episoadele de ninsoare vor continua în zilele următoare motiv pentru care îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență și să își echipeze corespunzător autoturismele.