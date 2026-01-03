„Cred că modul în care politicienii și cei care conduc astăzi România ofensează pe cetățeni, cred că acest lucru, în cele din urmă, va duce la o mică revoltă. Eu îmi doresc să fie doar o mică revoltă, să nu fie o revoluție, deși așa cum par lucrurile, starea de furie tinde să se accentueze în România.

Vom vedea în ianuarie fermierii, care o duc foarte greu și care trebuie să dea mâncare la animale și nu mai au bani pentru vaci, pentru oi, pentru porci, pentru că în România inputurile au crescut foarte mult și atunci statul dacă nu îi ajută, evident că ei vor fi nevoiți să iasă în stradă.

Cred că prin februarie vom vedea și salariații ieșind în stradă pentru că toate aceste creșteri îi vor afecta și pe ei. Va crește numărul de șomeri în România pentru că mulți români își pierd locurile de muncă. Lucrurile nu sunt deloc așa cum ar fi trebuit să fie.

Hotelurile sunt goale, românii nu mai au bani să-și petreacă timpul liber, că e normal să te odihnești, să te duci și tu la un restaurant - face parte din civilizație, și nu-și mai permit. Nu e un lux, cum spune domnul Ilie Bolojan. Domnul Ilie Bolojan spune că doar <<eu am voie să mă duc la restaurant>>, pentru toți ceilalți trebuie să fie un lux, ceea ce nu este corect. Cu toții trebuie să ne odihnim și eu cred că undeva prin martie va fi o stare generală de nemulțumire în România”, a declarat Marius Lulea.