George Simion va face o vizită în Statele Unite ale Americii. Anunțul a fost făcut, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de europarlamentarul Gheorghe Piperea care susține că îl va însoți pe liderul AUR în SUA, în perioada 20-22 ianuarie. Acesta a menționat că acolo se va discuta despre justiția ca armă politică, dar și despre anularea alegerilor din România.