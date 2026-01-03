Delir politic la PNL, în timp ce românii sunt împovărați: Majorarea taxelor, „singura soluție”
Delir politic din partea PNL. În timp ce românii sunt disperați de creșterile uriașe la impozite, reprezentantul liberalilor spune mândru că majorarea taxelor a fost singura soluție pentru a recâștiga încrederea creditorilor străini. În ciuda revoltei oamenilor, Tănase Stamule laudă că măsura funcționează și reduce deficitul.
De ce au crescut taxele în România? Pentru că, la un moment dat, creditorii internaționali și-au pierdut încrederea în promisiunile noastre că vom reduce datoria și vom returna banii la timp. În lipsa unor măsuri credibile, riscam să intrăm în incapacitate de plată, un scenariu cu consecințe grave pentru economie. Creșterea taxelor a fost soluția rapidă pentru a liniști creditorii internaționali. A funcționat pe termen scurt, dar nu poate fi strategia permanentă. Pe termen lung, soluția este reducerea deficitului sub 3%, prin reforme, disciplină bugetară și o economie mai eficientă. Altfel, vom repeta aceeași poveste la nesfârșit.