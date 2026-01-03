Potrivit informațiilor transmise de IPJ Mureș, bărbatul ar fi încercat să își facă căldură aprinzând textile în interiorul boxei, însă focul a generat un incendiu care a umplut spațiul cu fum dens și gaze toxice. Bărbatul ar fi fost surprins de fum, și-a pierdut cunoștința și nu a mai putut ieși.

Cum s-a produs tragedia

"La data de 2 ianuarie 2026, în jurul orei 18.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-o boxă din interiorul unui pasaj situat în centrul municipiului Târgu Mureş, a fost identificată o persoană decedată. În urma cercetărilor efectuate la faţa locului s-a stabilit că un bărbat, de 47 de ani, din Târgu Mureş, ar fi aprins mai multe materiale textile, probabil cu scopul de a se încălzi, producându-se un incendiu în interiorul boxei. Acesta s-ar fi intoxicat ulterior cu fum şi gaze rezultate din ardere, împrejurare în care şi-ar fi pierdut cunoştinţa", a informat, sâmbătă, IPJ Mureş.

Incendiul a fost stins rapid, iar echipajele medicale au încercat să îl resusciteze pe bărbat, însă fără succes, decesul fiind constatat la fața locului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs tragedia și dacă au existat alte circumstanțe care au contribuit la deces.