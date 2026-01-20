Fructul care îți protejează inima: cardiologii spun că ajută la reducerea colesterolului și menținerea tensiunii arteriale

Avocado nu este doar un fruct la modă, ci și un aliat pentru sănătatea inimii, arată specialiștii. Consumul regulat de avocado poate ajuta la reducerea colesterolului „rău” LDL și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale, datorită conținutului ridicat de grăsimi mononesaturate și potasiu. Iată ce spun specialiștii!

Beneficii si proprietati

Consumul regulat de avocado poate aduce urmatoarele beneficii organismului:

Reduce riscul cardiovascular

Datorita continutului de acizi grasi mononesaturati, fitosteroli si fibre, avocado poate ajuta la imbunatatirea profilului lipidic (nivelul de grasimi din sange). Acesta creste colesterolul HDL, cu rol protectiv, in timp ce scade colesterolul LDL, asociat cu dezvoltarea aterosclerozei – depuneri de grasimi pe peretii arterelor .

De asemenea, cantitatea ridicata de potasiu si magneziu contribuie la reglarea tensiunii arteriale .

Contribuie la preventia bolilor cronice

Compusii antioxidanti din avocado (vitamina E, C, compusi fenolici si carotenoizi) scad stresul oxidativ si inflamatia asociate cu aparitia si progresia bolilor cronice. Acestia au in special efecte cardioprotective si neuroprotective. In plus, aceste substante ar putea ajuta la preventia cancerului .

De asemenea, pentru ca are in compozitie o cantitate mare de vitamina K, esentiala pentru sanatatea oaselor, avocado ar putea contribui la prevenirea osteoporozei .

Sustine functia vizuala

Luteina si zeaxantina, nutrienti care se gasesc in avocado, sunt substante prezente la nivelul ochilor. Acestea protejeaza tesuturile oculare de razele ultraviolete. Mai mult decat atat, consumul acestui aliment se asociaza cu un risc mai scazut de a dezvolta degenerescenta maculara legata de varsta .

Sustine sanatatea microbiotei intestinale

Fibrele au rol prebiotic, adica hranesc bacteriile benefice din intestin (microbiota intestinala). Astfel, consumul regulat de avocado promoveaza cresterea acestor bacterii, sustinand sanatatea sistemului digestiv.

Poate ajuta la managementul greutatii corporale

Desi avocado are o densitate calorica mare, fibrele si grasimile din continut prelungesc senzatia de satietate. In plus, dietele bogate in fibre s-au asociat cu un management mai bun al greutatii, comparativ cu cele sarace in fibre. Unele studii sugereaza ca un consum regulat de avocado promoveaza scaderea in greutate .

In orice caz, controlul ponderal este influentat de numarul de calorii consumate, nu de anumite alimente. Asadar, daca vrei sa slabesti sau sa iti mentii greutatea, este important sa ai un meniu zilnic echilibrat si sa faci miscare.

Furnizeaza nutrienti importanti in sarcina si alaptare

Necesarul zilnic de nutrienti, inclusiv de folat, potasiu si vitamina C, este mai crescut in timpul sarcinii si alaptarii. Avocado este bogat in aceste substante nutritive, deci este o alegere excelenta pentru femeile insarcinate sau care alapteaza. In plus, prin cresterea aportului de fibre, scade riscul de constipatie, o problema comuna in sarcina.

Totusi, alimentatia in sarcina si alaptare trebuie sa fie variata, pentru a-i asigura bebelusului toti nutrientii necesari dezvoltarii.

