Berbec

Dragă Berbec, potrivit astrologului Elizabeth Brobeck, „2026 va fi unul dintre cei mai norocoși și cei mai buni ani ai tăi, mai ales după luna februarie”. Chiar dacă acum nu pare așa, 2025 a fost doar o etapă de construcție pentru un 2026 mult mai favorabil, când „totul începe cu adevărat să se întoarcă în favoarea ta”, spune Brobeck.

Pentru unii, acest lucru poate însemna, în sfârșit, promovarea importantă pentru care au muncit din greu încă de la începutul lui 2025. Pentru alții, reflectoarele se vor aprinde pe neașteptate. Indiferent că este vorba despre conținut care devine viral sau despre o afacere care explodează, 2026 promite prosperitate și abundență. Atât timp cât ai făcut munca necesară, tot ceea ce ai construit cu efort începe acum să dea roade.

Balanță

Dragă Balanță, vei fi încântat să afli că toată munca depusă începe să fie răsplătită din 2026. De la bani care încep să vină mai ușor până la expunere publică și recunoaștere, acesta este un an al prosperității și al creativității.

Pentru mulți, tentația va fi să înceapă să bifeze lucruri de pe lista de dorințe, însă, dacă vrei să profiți cu adevărat de energia acestui an, Elizabeth Brobeck recomandă să continui să construiești. Concentrează-te pe ideea de afacere sau pe proiectul creativ. Chiar dacă acum nu pare evident, aceste idei vor aduce, pe termen lung, multă abundență.

Rac

Dragă Rac, așa cum explică Brobeck, „în acest an te-ai putea regăsi cu adevărat în lumina reflectoarelor, având mult succes în orice proiect pe care îl începi”. Ea adaugă că orice proiect demarat înainte de 2026 poate cunoaște brusc o creștere spectaculoasă și un succes neașteptat.

Din senin, vei fi recunoscut pentru ideile tale creative într-un mod pe care nu l-ai mai experimentat până acum. Este important să continui să muncești. Dacă 2025 a pus fundația, proiectele din 2026 vor culege roadele. Așadar, dacă îți dorești cu adevărat abundență, ieșirea din zona de confort, asumarea rolului de lider, munca susținută și acceptarea noilor începuturi sunt cheia — chiar dacă nu este întotdeauna ușor, potrivit sursei.