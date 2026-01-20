Fermierii suceveni amenință cu blocarea E85: „Nu ne oprim, urmează proteste și mai ample” - VIDEO
După ce luni au ieșit cu tractoarele în zona Cumpărătura, fermierii din județul Suceava anunță și azi noi acțiuni de protest, mult mai ample, inclusiv blocarea drumului european E85. Agricultorii sunt revoltați de efectele pe care le-ar putea avea acordul comercial UE–Mercosur asupra pieței interne și spun că nu mai pot accepta decizii luate fără consultarea lor.
Fermierii acuză că importurile ieftine din afara UE, în special din America de Sud, le compromit complet șansele de a-și vinde produsele la un preț corect. În semn de revoltă, luni au aruncat ceapă și porumb pe asfalt, iar marți plănuiesc să blocheze circulația pe una dintre cele mai importante artere rutiere din nordul țării.
