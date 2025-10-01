nele sunt menite să aducă noroc, altele avertizează asupra ghinionului, iar multe au rămas vii până astăzi, chiar dacă au origini vechi de sute de ani. Descoperă cele mai cunoscute superstiții legate de nuntă în România, dar și câteva dintre cele mai interesante tradiții din străinătate.

Superstiții legate de nuntă în România

1. Mireasa nu trebuie să-și facă singură rochia



În multe zone din România se spune că mireasa care își coase singură rochia își „coase” și lacrimile în viitorul mariaj. De aceea, de obicei, croitoria era lăsată în seama altora, iar fiecare detaliu trebuia să fie făcut cu grijă.



2. Voalul protejează de spirite rele



Voalul nu este doar un accesoriu estetic.

În tradiția românească, se credea că acesta apără mireasa de spiritele rele și de deochi. Tot de aceea, mireasa nu trebuie să-și privească reflexia în oglindă îmbrăcată complet, decât după ce îi așază cineva un accesoriu lipsă.



3. Sarea și pâinea – simbolul belșugului



În unele sate din Muntenia și Oltenia, mirii sunt întâmpinați la local cu pâine și sare, pentru ca viața lor să fie plină de belșug și armonie.



4. Norocul pantofilor



În Ardeal există obiceiul ca mireasa să pună o monedă în pantoful drept, ca simbol al prosperității. Tot aici se mai spune că, dacă pantoful miresei se desface în timpul petrecerii, va fi un mariaj greu încercat.



5. Stropitul cu apă sau lapte



În Moldova și Bucovina, mirii erau uneori stropiți la ieșirea din biserică, pentru purificare și noroc.

Apa simbolizează curățenia sufletului, iar laptele – fertilitatea și bunăstarea.



6. Cine fură mireasa



Obiceiul răspândit în toată țara are și o bază de superstiție: dacă mireasa e „furată”, iar mirele reușește să o recupereze, se spune că va fi un soț protector și grijuliu.

Superstiții de nuntă interesante din străinătate

Grecia – spargerea farfuriilor



La greci, farfuriile sparte la nuntă alungă spiritele rele și aduc veselie și noroc mirilor.



India – henna ca protecție



În tradiția indiană, mâinile și picioarele miresei sunt pictate cu modele complicate de henna. Se spune că, cu cât desenul rezistă mai mult, cu atât mariajul va fi mai trainic.



Suedia – monede în pantofi



Miresele suedeze primesc o monedă de argint de la tată și una de aur de la mamă, pe care le pun în pantofi pentru a avea noroc și prosperitate.



Italia – mireasa poartă ceva albastru



La italieni, albastrul este culoarea fidelității.

De aceea, mireasa trebuie să poarte o mică piesă vestimentară sau un accesoriu de culoare albastră.



Japonia – schimbarea kimonourilor



Mireasa japoneză își schimbă de mai multe ori ținuta în timpul ceremoniei, fiecare kimono simbolizând o etapă a vieții. Schimbarea hainelor este un semn al noilor începuturi și al adaptabilității în mariaj.



Scoția – „blackening”



Un obicei mai puțin plăcut, dar amuzant: mireasa și mirele sunt acoperiți cu funingine, făină și tot felul de ingrediente murdare de către prieteni, pentru a fi „testați” înainte de viața grea de familie. Se spune că, dacă trec cu bine prin asta, vor fi pregătiți pentru orice provocare în căsnicie.



Fie că vorbim de România sau de alte colțuri ale lumii, superstițiile legate de nuntă fac parte din farmecul acestei ceremonii.

Ele aduc culoare, tradiție și uneori un strop de umor. Indiferent dacă alegi să le respecți sau doar să le privești ca pe o curiozitate, ele rămân o parte fascinantă a poveștii numite căsnicie.