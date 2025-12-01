„Aveți grijă cu OLX, să nu vă luați țeapă ca mine”, a scris acesta, explicând pas cu pas cum a decurs tranzacția.

Povestea tranzacției eșuate

„Îmi vindeam o pereche de adidași pe olx, un domn întreabă de disponibilitate, și dacă accept transfer bancar. Insist prin comandă prin olx, însă domnul zice că se grăbește să îi ia deoarece a doua zi ar pleca din țară, îmi trimite banii pe revolut, până să pot să îi trimit eu adidașii, îi spun că îi trimit prin Uber delivery, dânsul fiind tot din București, îmi trimite și cu 100 de lei mai mult decât ceream pe ei.

Văzându-mă cu banii în mână, sunt om cinstit, mi s-a părut ciudată toată tranzacția, însă mi-am ignorat feelingul, continui.

Până la urmă cere ca el să comande cu Bolt delivery de la mine la el, eu nu aflu adresa lui, îi pun și adidașii și 100 de lei în comanda pe care o dau șoferului de Bolt. A doua zi, astăzi, mă trezesc cu banii blocați pe revolut, după o oră de discuție cu cei de la suport, se constată cu nu e suficient evidence (suficiente dovezi), iar eu rămân fără adidași, fără 100 de lei. Pot oferi screen shot-uri în comentarii, dânsul și-a șters contul de olx, iar pe whatsapp am observat că nu îmi primește mesajele. Știu că am fost neatent, chiar naiv, însă împărtășesc cu voi ca să nu pățiți ca mine, vindeți strict prin olx, sau f2f cu banii în mână.”

Reacțiile comunității online

„Am încetat să citesc la 'se grăbește'. Dacă vezi acest cuvânt sau orice alt sinonim/variație, block direct.”

„Exact. Te grăbești? Drum bun fratele meu.”

„Nu știam că pe revolut poți da să-ți primești banii înapoi că de obicei când trimiți la necunoscuți te întreba un pop up dacă sigur vrei că nu-ți mai poți primi banii înapoi.”

„Dacă ne referim la trimis de bani unui necunoscut, chiar dacă îți apare acel pop-up, cu dovezi clare că ai fost înșelat, print screen-uri, în 48 de ore am primit banii.”

Recomandările celor care au comentat

„Poliție. Revolut are telefonul omului, adresa, film/poze cu el, actul de identitate șamd. Poate nu îți recuperezi tu paguba, dar îi ferești pe alții.” „Banca nu are cum să știe de adidași. A motivat, cel mai probabil, că a greșit transferul. S-a mișcat repede, pare totul legitim dpdv al băncii.” „Lucrez în prevenirea fraudei. Primul semn de suspiciune e când cineva se grăbește.” „Deci l-ai plătit să-ți dea țeapă, incredibil.”

Avertismentul final

„Dacă vezi acest cuvânt sau orice alt sinonim/variație, block direct”, a fost concluzia utilizatorului care a împărtășit experiența sa, mesajul fiind preluat și comentat intens de comunitatea online.

